Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml per recipient.
Noi reguli pe aeroporturile bucureștene: pot fi duse în bagajul de mână lichide, aerosoli și gel
Laura Buciu
11 mart. 2026, 08:44, Economic

Noile reguli anunțate de Compania Națională Aeroporturi București se referă la pasagerii care au originea zborului pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”.

Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, aceste noi reguli au intrat în vigoare și este vorba despre transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină.

Astfel, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) și Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml per recipient.

„Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Relaxarea restricțiilor privind acceptarea la transportul aerian a LAGs vizează exclusiv pasagerii care au originea zborului pe AIHCB sau AIBB-AV, nefiind aplicabilă pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

