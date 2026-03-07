Prima pagină » Știri externe » Aeroportul Mehrabad din Teheran, în flăcări, în urma atacurilor aeriene

Aeroportul Mehrabad din Teheran, în flăcări, în urma atacurilor aeriene

Atacuri aeriene au fost lansate spre Teheran, capitala Iranului și au lovit aeroportul Mehrabad în primele ore ale zilei de sâmbătă, a relatat presa de stat.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
07 mart. 2026, 03:23, Știri externe

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare și este geolocalizată de CNN arată aeroportul Mehrabad din Teheran în flăcări după atacuri.

Postul de radio de stat iranian a relatat că s-au auzit explozii și s-a văzut fum în zonele de est și vest ale Teheranului.

Anterior, armata israeliană a anunțat că desfășoară un nou val de atacuri asupra Teheranului.

Între timp, Iranul a lansat atacuri asupra Tel Avivului, a relatat Fars News.O echipă CNN din Tel Aviv a fost martoră la explozii pe cer.

Și în Arabia Saudită, Ministerul Apărării a declarat că patru drone au fost recent interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah.

