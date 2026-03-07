Aeroportul Mehrabad din Teheran, în flăcări, în urma atacurilor aeriene

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare și este geolocalizată de CNN arată aeroportul Mehrabad din Teheran în flăcări după atacuri.

Postul de radio de stat iranian a relatat că s-au auzit explozii și s-a văzut fum în zonele de est și vest ale Teheranului.

Anterior, armata israeliană a anunțat că desfășoară un nou val de atacuri asupra Teheranului.

Între timp, Iranul a lansat atacuri asupra Tel Avivului, a relatat Fars News.O echipă CNN din Tel Aviv a fost martoră la explozii pe cer.

Și în Arabia Saudită, Ministerul Apărării a declarat că patru drone au fost recent interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah.