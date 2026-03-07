Prima pagină » Știri externe » Trei persoane au murit în Michigan după ce o tornadă a lovit statul

Trei persoane au fost ucise și trei au fost transportate la spital după ce o tornadă a lovit vineri un oraș din statul american Michigan, au anunțat autoritățile.
07 mart. 2026, 04:07, Știri externe

Furtuni puternice au izbucnit în tot statul, smulgând acoperișul unui magazin de bricolaj și al unui depozit și doborând copaci, în timp ce avertizările de tornadă au fost emise în partea de sud a statului, relatează AP.

Biroul șerifului din comitatul Branch a declarat că au fost raportați 12 răniți și trei decese după ce o tornadă pare să fi lovit zona Union Lake, situată la aproximativ 200 km vest de Detroit.

În comitatul St. Joseph, Michigan, lângă granița cu Indiana, biroul șerifului le-a spus locuitorilor să „caute adăpost imediat” în urma rapoartelor privind o tornadă neconfirmată, o avertizare de furtună severă și posibile vânturi de peste 96,6 km/h.

„Cetățenii ar trebui să anticipeze pene de curent, drumuri închise și/sau cartiere închise și întreruperi ale rețelei de telefonie mobilă/internet”, a declarat biroul pe Facebook.

Statul și-a activat Centrul de Operațiuni de Urgență, în timp ce oficialii au răspuns la pagube grave provocate de vânt și la raportarea de răniți în mai multe comitate din sud-vestul statului Michigan.

