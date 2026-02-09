Liban: 13 persoane au murit după ce o clădire rezidențială s-a prăbușit

Autoritățile au reușit să scoată în viață nouă persoane din ruinele clădirii prăbușite în cartierul Bab al-Tabbaneh, însă bilanțul victimelor a ajuns la 13 morți, relatează Agenția Națională de Presă a Libanului, citată de Reuters.

Operațiunile de căutare continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi încă prinse sub moloz.

Autoritățile au anunțat că, duminică, două clădiri rezidențiale alăturate s-au prăbușit, însă nu este clar câte persoane se mai află date dispărute.

Președintele consiliului municipal din Tripoli, Abdel Hamid Karameh, nu a confirmat numărul persoanelor dispărute, însă șeful serviciilor de intervenție a susținut că cele două clădiri prăbușite erau locuit de 22 de persoane.

În perioada recentă, mai multe clădiri din Liban s-au prăbușit pe fondul degradării infrastructurii și al lipsei de interes al autorităților locale față de restaurare.