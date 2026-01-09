Două persoane au murit și 35 sunt date dispărute după ce prăbușirea unei gropi de gunoi a provocat o avalanșă de deșeuri într-un sat din Filipine

Rapoartele sugerează că acestea sunt prinse într-o avalanșă de gunoi și resturi provenite de la o instalație de gestionare a deșeurilor care s-a revărsat în satul Binaliw. Acest lucru a determinat autoritățile din orașul Cebu să trimită echipe de salvare, ambulanțe și echipamente grele, în timp ce autoritățile evaluau posibilele daune aduse caselor din apropiere, anunță SkyNews.

Douăsprezece persoane au fost rănite în urma incidentului. Potrivit mass-media locale, eforturile echipelor de căutare au fost îngreunate de condițiile periculoase.

Consilierul Joel Garganera, președintele comisiei de mediu a consiliului local, a declarat că prăbușirea a avut loc joi, după ora 16:00 (n.r. ora 10:00, ora României).

„Structurile metalice sunt masive, gunoiul este moale și există un risc constant de mișcare. Există, de asemenea, o îngrijorare serioasă cu privire la aerul toxic, care ar putea pune în pericol pe oricine este blocat prea mult timp.”, a declarat acesta.

Un angajat al gropii de gunoi, Joey Boy Gealon, a declarat că a auzit țipete și zgomote puternice de prăbușire, spunând pentru Cebu Daily News că prăbușirea s-a produs fără avertisment.

El a afirmat că angajații erau îngrijorați de înălțimea gunoiului de mai mulți ani. Prime Waste Solutions Cebu, care operează instalația, a declarat într-un comunicat că „siguranța și bunăstarea angajaților noștri, a contractorilor și a comunităților învecinate rămân prioritatea noastră principală.”

Una dintre clădirile lovite de zidul de moloz era un depozit în care muncitorii separau deșeurile reciclabile de gunoi, a declarat generalul de brigadă al poliției Redrico Maranan. El a adăugat că nu este încă clar dacă și casele din apropiere au fost afectate.

Primarul orașului Cebu, Nestor Archival, a declarat că „toate echipele de intervenție rămân pe deplin angajate în eforturile de căutare și recuperare pentru a localiza persoanele dispărute rămase, respectând cu strictețe protocoalele de siguranță”.