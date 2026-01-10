Au fost detectate semne de viață în avalanșa de gunoi din Filipine

Salvatorii filipinezi au detectat semne de viață în avalanșa de gunoi care a ucis cel puțin patru muncitori, iar alte 30 au fost date dispărute, relatează AP.

Un oficial a declarat sâmbătă că urmează să intensifice acțiunile de căutare.

Doisprezece muncitori au fost salvați din grămada imensă de gunoi care s-a prăbușit printre clădirile joase ale unei instalații de gestionare a deșeurilor din satul Binaliw din orașul Cebu, potrivit autorităților preluate de sursa citată.

Semne de viață în anumite zone

Zeci de salvatori, inclusiv polițiști, pompieri și personal de intervenție specializat pe situații de dezastru, s-au implicat contra cronometru pentru a găsi mai mulți supraviețuitori în condiții periculoase, prin molozul acoperișurilor de tablă răsucite, barele de fier și grămezile de gunoaie și moloz.

„Autoritățile au confirmat prezența semnelor de viață detectate în anumite zone, ceea ce a dus la continuarea excavațiilor atente și la desfășurarea unei macarale mai avansate de 50 de tone, care este în drum spre destinație sub escorta poliției”, a declarat primarul orașului Cebu, Nestor Archival, într-un comunicat.

Siguranța echipelor de intervenție e prioritară

Acesta a adăugat că prioritizează siguranța echipelor de intervenție din cauza pericolelor pe care le presupun grămezile instabile de gunoi și riscurile legate de acetilenă – gaz inflamabil extrem de reactiv care se produce din cauza fermentației anaerobe, a proceselor chimice de degradare termică, cu reacții în prezența metalelor, carbidelor și a resturilor industriale.

Cei patru morți, inclusiv un inginer și o funcționară, erau angajați ai depozitului de deșeuri și ai instalației de gestionare a deșeurilor, care avea un personal de 110 persoane, potrivit primarului și poliției.

Lista inițială a victimelor a crescut

Lista inițială a victimelor de vineri includea doi morți și 36 de persoane dispărute, dar aceasta a fost revăzută sâmbătă la patru morți, potrivit lui Archival.

Cauza prăbușirii muntelui de gunoaie rămâne neclară, dar un supraviețuitor a declarat vineri pentru Associated Press că s-a întâmplat instantaneu, fără niciun avertisment, în ciuda vremii destul de bune la momentul respectiv.

„Aceasta este a doua mea viață”

Jaylord Antigua, un funcționar în vârstă de 31 de ani de la groapa de gunoi, a spus că zidul de gunoi s-a prăbușit și a distrus biroul administrativ în care se afla. A scăpat cu vânătăi pe față și pe brațe târându-se în întuneric pri moloz.

„Am văzut o lumină și m-am târât în ​​grabă spre ea, pentru că mă temeam că vor fi mai multe alunecări de teren”, a spus Antigua.

„A fost traumatizant. Mă temeam că este sfârșitul meu, așa că aceasta este a doua mea viață”.