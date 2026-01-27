Atentat cu lansator de grenade în Filipine asupra unui primar. Edilul a scăpat la limită

Conform autorităților locale, atacatorii au deschis focul asupra mașinii primarului, un SUV blindat, folosind arme automate și un lansator de grenade (RPG). Vehiculul a fost lovit de mai multe proiectile, la fel și mașina de escortă aflată în spatele său. Din fericire, primarul Ampatuan a scăpat nevătămat din atentat. Doi membri ai echipajului de securitate au suferit răni ușoare și au fost transportați la Spitalul Regional Bangsamoro din Datu Hoffer, unde starea lor este stabilă, arată PNA.

După atac, suspecții au fugit la bordul unui minivan alb, fiind urmăriți de o echipă comună de poliție și militari. Urmărirea s-a încheiat cu un schimb de focuri în care trei presupuși atacatori au fost uciși. În vehiculul acestora au fost descoperite arme de mare calibru.

Acesta nu este primul atentat la viața lui Akmad Ampatuan. În ultimii cinci ani, el a mai supraviețuit a două tentative de asasinat, reflectând tensiunile politice și violențele armate specifice provinciei Maguindanao del Sur, o regiune cunoscută pentru conflictele dintre clanurile locale.

Poliția filipineză a deschis o anchetă pentru a identifica motivele atacului și eventualele legături criminale sau politice ale suspecților. Primarul se află în siguranță și beneficiază de protecție sporită.