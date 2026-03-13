Victor Alistar despre pensiile magistraților: „S-a creat această psihoză pentru a crea o dușmănie”

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit în emisiunea OFF THE RECORD despre problema privind impactul bugetar al pensiilor magistraților și tensiunile create între diferitele categorii din sistemul public.

Fostul membru CM a explicat că cifrele prezentate în spațiul public sunt adesea exagerate și scoase din context, iar psihoza creată a dus la o serie de neînțelegeri între categorii profesionale.

„De ce credeți că Guvernul nu a pus impactul bugetar? Pentru că era ridicol. Au luat sume, dar, cum spuneți dumneavoastră, sunt foarte puțini. Dacă luam în calcul toate persoanele care erau apte a se pensiona în 2026 și înmulțeam cu suma asta de s-a tăiat acum, și înmulțeam cu 12, ieșim undeva la vreun maxim 18 milioane de lei, în condițiile în care bugetul de publicitate al primăriei Oradea în anul 2025 a fost de 25 de milioane de lei. Buget de publicitate a unei primării de municipiu. Și discutăm de această valoare.”, a spus Alistar.

El a declarat că această exagerare a generat conflicte artificiale între diferite categorii din sistemul bugetar.

„Deci s-a creat această psihoză pentru a crea o dușmănie între categoriile socio-profesionale: care câștigă mai mult, care câștigă mai puțin. Dacă e să ne uităm la venituri din sistemul bugetar, o să fiți surprinsă. Nu magistrații au cele mai mari venituri.”