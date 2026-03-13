Victor Alistar: Avem o medie de dosare soluționate, de două ori și jumătate aproape, peste media UE

Durata proceselor este una dintre problemele importante cu care se confruntă justiția din România. Victor Alistar, a explicat că volumul mare de activitate al instanțelor este una dintre cauze. „Sunt date oficiale ale Uniunii Europene, nu din România. Avem o medie de dosare soluționate pe judecători de 2,4 ori mai mare decât media pe judecători din Uniunea Europeană. Media europeană, nu cel mai mic scor. De două ori și jumătate aproape. Este ca și când ai cere unui chirurg care, pe specialitatea lui, poate să facă cinci operații, între zi să facă 12.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ admite că din această cauză mai apar și greșeli. Asta și din cauza faptului că posturile de judecători sunt blocate și insuficiente.

„Apar greșeli, apar erori. De ce se întâmplă asta? Pentru că statul nu finanțează accesul cetățenului la justiție, nu finanțează furnizarea serviciului public de justiție. Posturile sunt blocate și oricum sunt insuficiente. S-a mers și s-a fundamentat pe programe finanțate de Uniunea Europeană o schemă de suport a activității judecătorului astfel încât tot volumul de activitate, de când se înregistrează cerere până când ies o hotărâre judecătrească, să fie gestionat cât mai eficient”, a declarat Victor Alistar.