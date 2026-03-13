Prima pagină » Social » Trei turiști străini, escortați de jandarmii montani după întâlnirea cu o ursoaică la Sinaia

Trei turiști străini, escortați de jandarmii montani după întâlnirea cu o ursoaică la Sinaia

O familie de turiști din Letonia, însoțită de o fetiță de 5 ani, a cerut ajutorul autorităților după un incident care i-a speriat în timpul unei plimbări în Sinaia.
Maria Miron
13 mart. 2026, 13:28, Social

Potrivit Jandarmeriei Montane, incidentul a avut loc joi, în jurul orei 17.30. Jandarmii montani din Sinaia au fost solicitați prin apel la 112 să intervină pe Poteca Regală, unde cei trei turiști din Letonia – doi adulți și o fetiță de 5 ani – au dat peste o ursoaică cu doi pui.

Turiștii au rămas într-o zonă sigură până la sosirea patrulei de jandarmi, evitând apropierea de animal.

După intervenție, jandarmii montani i-au condus în siguranță în stațiunea Sinaia. Niciuna dintre persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanții Jandarmeriei Montane le reamintesc turiștilor câteva reguli importante atunci când se află pe traseele din zona montană: să evite apropierea de animalele sălbatice, să păstreze distanța și să nu încerce să le fotografieze de aproape sau să le hrănească.

De asemenea, în cazul unor astfel de situații, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112.

