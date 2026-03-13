Victor Alistar: „Există o tendință din partea politicului de a captura justiția”

Victor Alistar a explicat că tendința de capturare a justiției este vizibilă în spațiul public.

„Este simplu să ne uităm doar în oglinda media. Vom vedea potriviri de mesaj ale unor grupuri de presiune, ale unor formațiuni politice, ale unor membri ai Parlamentului care depășesc cu mult limitele dialogului între puterile statului”, a declarat acesta.

Alistar a făcut referire și la documentarul care a declanșat dezbaterea publică despre justiția capturată. Verificările ulterioare au infirmat afirmațiile din acel documentar.

„Lucrurile spuse nu puteau să fie ignorate. S-au făcut verificări cu documentele în față, cu absolut toate anexele evaluate și analizate”, a precizat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.

Inamovibilitatea judecătorilor, garanție esențială

Alistar a subliniat că judecătorii din România sunt inamovibili. Aceasta înseamnă că nu pot fi scoși din dosarele pe care le au fără temei legal. Situațiile în care se modifică componența unui complet sunt strict reglementate: pensionare, promovare la o instanță superioară sau transfer cu acordul judecătorului.

„Scrie expres în lege organică”, a subliniat Alistar, răspunzând întrebărilor despre posibilele presiuni asupra magistraților.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a atras atenția că participarea unor magistrați la acțiuni de discreditare a sistemului a condus la „prăbușirea unor garanții ale statutului”. Campania împotriva magistraților, inflamată de politicieni, a afectat credibilitatea întregului sistem judiciar.

De ce a început ÎCCJ să comunice public

Jurnalista a remarcat că Victor Alistar este unul dintre puținii reprezentanți ai sistemului judiciar care iese public să explice deciziile instanței. Alistar a explicat că fenomenul social media creează valuri de emoție greu de contracarat prin hotărâri judecătorești tehnice.

„Hotărârea judecătorească este foarte tehnică. Greu de înțeles uneori chiar și pentru părți”, a recunoscut acesta. Din acest motiv, pentru spețele de interes general, ÎCCJ a ales să comunice direct cu publicul larg.