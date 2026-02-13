Prima pagină » Social » Liana Arsenie, șefa CAB, despre referendum în justiție: Nu știu cum am putea să îi dăm curs

Liana Arsenie, șefa CAB, despre referendum în justiție: Nu știu cum am putea să îi dăm curs

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că nu știe dacă magistrații vor participa la un posibil referendum în justiție, propus de președintele Nicușor Dan, pentru că nu crede că este „rolul nostru în acest joc”: „Nu știu cum am putea să dăm curs”, spune Arsenie.
Laura Buciu
13 feb. 2026, 14:42, Social

Liana Arsenie a declarat la emisiunea OFF The Record, de la MEDIAFAX, că acest demers este unul „exclusiv politic”.

„Nu știu dacă o să participe (judecătorii – n.r.). Eu mă întreb care este rolul nostru în acest joc, care este exclusiv politic și pentru capitalizare politică. În momentul în care scoți din conduita unui om responsabilitatea și îl duci în anonimat, indiferent de studii, indiferent de statut profesional, tot ceea ce vei obține nu poate fi folosit ca radiografiind un sistem. Și atunci, în acest context, eu nu știu la ce folosește și cui folosește, de aceea este foarte important ca noi, fiecare judecător, să ne gândim ce căutăm în acest joc. Și dacă este rolul nostru, dacă este locul nostru în acest joc, dacă suntem judecători și avem ca singur reper legea, care este scopul demersului? Care este rațiunea?”, spune Arsenie.

Șefa CAB crede că „din respect pentru funcția prezidențială”, unii judecători „poate vor da curs” referendumului.

„Dar în virtudea obligației și statutului nostru de putere în stat, care veghem la respectarea legii, nu știu cum am putea să dăm curs”, afirmă Liana Arsenie.

Întrebată care ar fi scopul unui astfel de demers, Liana Arsenie a afirmat că este „un joc politic”.

„Nu știu care sunt calculele. Nu sunt specializată în acest domeniu al jocului politic. Știu doar că nu cred că noi avem ce să căutăm în aceste jocuri politice și ar trebui politicienii să înțeleagă că un stat democratic nu poate funcționa în această modalitate”, a mai spus șefa Curții de Apel București.

