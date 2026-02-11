Prima pagină » Politic » Călin Georgescu, la Curtea de Apel București: „democrația nu se poate întoarce decât prin turul doi înapoi și desecretizarea ședinței CSAT”

Călin Georgescu a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul Curții de Apel București, că „răzbunarea nu este justiție” și a cerut „turul doi înapoi” și desecretizarea ședinței CSAT.
Iulian Moşneagu
11 feb. 2026, 12:50, Politic

„Răzbunarea nu este justiție. Răzbunarea este injustiție. Și sistemul nu s-a răzbunat pe mine, s-a răzbunat pe poporul român, care pe data de 24 noiembrie 2024, trezit în conștiință fiind, a votat adevărul și libertatea. Urmând ca pe data de 8 decembrie 2024 și-ar fi luat țara înapoi. Sistemul, evident speriat și cu mare frică pentru că își pierdea puterea și banii și în special se deconspirau toate tâlhăriile de 35 de ani, a anulat alegerile”, a spus Georgescu.

Acesta a cerut „turul doi înapoi” și desecretizarea ședinței CSAT.

„Desigur că democrația nu se poate întoarce decât prin turul doi înapoi. Prin desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale CCR dinaintea anulării alegerilor din data de 6 decembrie. Eu spun că totul a fost făcut cu premeditare. Toate serviciile secrete știau acest lucru și toate partidele politice știau acest lucru. Sigur că înțeleg că le este frică să desecretizeze ședința CSAT”, a declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

„Adevărul va ieși la lumină. Întrebarea mea pentru sistem este: voi nu vă temeți de Dumnezeu? Pentru că de lege văd că nu vă temeți. Iubirea poporului, iubirea noastră față de Dumnezeu și față de țară față de pământul strămoșesc, este mult mai puternică și va învinge ura lor față de Dumnezeu și față de poporul român”, a adăugat Georgescu.

Georgescu a susținut că anularea alegerilor a afectat credibilitatea României în plan internațional.

„Eu spun doar atât, că ați reușit să distrugeți credibilitatea României internațional. Ați furat tot.Toată această țară a fost furată. Pentru ca voi să vă cumpărați locurile la putere. Însă spun așa. Nu veți putea cumpăra conștiința mea niciodată. Nu ați anulat doar alegerile. Ați anulat întoarcerea a milioane de români în țara natală. Ați anulat voința poporului. Ați anulat viața demnă, liberă și prosperă a națiunii române. De aceea, în final, le transmit așa. Veți culege ce ați semănat”, a conchis Călin Georgescu.

