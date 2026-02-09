Prima pagină » Știri externe » Nicușor Dan transmite felicitări premierului japonez Sanae Takaichi pentru victoria în alegeri

Nicușor Dan transmite felicitări premierului japonez Sanae Takaichi pentru victoria în alegeri

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, luni, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi după victoria în alegeri.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laura Buciu
09 feb. 2026, 10:09, Știri externe

„Felicitări, prim-ministrului Sanae Takaichi pentru victoria dumneavoastră în alegeri! Vă doresc un mandat încununat de succes și aștept cu nerăbdare să colaborăm și să consolidăm și mai mult prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid România – Japonia, în beneficiul popoarelor noastre”, a scris Nicușor Dan pe X.

 

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a obținut o victorie zdrobitoare duminică în cadrul alegerilor anticipate.

Partidul Liberal Democrat (LDP) condus de ea și partenerii săi de coaliție au obținut o majoritate de două treimi în Camera Reprezentanților, care are 465 de locuri.

Aceasta vine după ce Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a convocat alegerile de iarnă, încercând să profite de propriile sale cote de popularitate ridicate. Punând pariu pe ea însăși, ea s-a angajat să obțină majoritatea sau să demisioneze.

Fostă bateristă de heavy metal, ea afirmă că imigrația și turismul au dus la „oboseala străinilor” în Japonia, iar retorica sa naționalistă a alimentat tensiunile cu China.

De asemenea, ea se opune căsătoriilor între persoane de același sex și este o susținătoare ferventă a rolurilor tradiționale ale femeilor și bărbaților, considerând-o pe fostul prim-ministru britanic Margaret Thatcher un model de urmat.

În plus, guvernul său intenționează să se îndepărteze de principiile pacifiste postbelice ale Japoniei, consolidând armata și ridicând interdicția privind exportul de arme.

Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a țării în octombrie, promițând să „muncească, muncească, muncească” și cultivând o imagine optimistă.

 

