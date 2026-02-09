Prima pagină » Știrile zilei » China anunță că politica față de Japonia nu va fi schimbată de victoria lui Takaichi în alegerile parlamentare

China anunță că politica față de Japonia nu va fi schimbată de victoria lui Takaichi în alegerile parlamentare

Autoritățile de la Beijing au declarat luni că politica sa față de Japonia nu va fi modificată de rezultatul alegerilor parlamentare, după ce coaliția condusă de premierul japonez Sanae Takaichi a obținut o victorie clară în scrutinul de duminică.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 11:20, Știri externe

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian. Oficialul a subliniat că relațiile dintre Beijing și Tokyo nu vor fi afectate de schimbări politice punctuale din Japonia, însă acesta a cerut luni premierului japonez să își retragă declarațiile referitoare la Taiwan, notează Reuters. 

Coaliția premierului Sanae Takaichi a câștigat alegerile parlamentare, obținând o majoritate clară de 316 de mandate dintr-un total de 465.

Astfel a fost deschisă  calea pentru implementarea măsurilor promise în campanie, inclusiv reduceri de taxe și creșterea cheltuielilor militare. 

De la preluarea mandatului de către Takaichi, din luna octombrie a anului trecut, relațiile bilaterale cu China au cunoscut o perioadă de tensiune.

În luna noiembrie, șefa guvernului de la Tokyo a anunțat că o acțiune militară a Chinei împotriva Taiwanului ar atrage o ripostă militară din partea Japoniei. 

