China anunță că politica față de Japonia nu va fi schimbată de victoria lui Takaichi în alegerile parlamentare

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian. Oficialul a subliniat că relațiile dintre Beijing și Tokyo nu vor fi afectate de schimbări politice punctuale din Japonia, însă acesta a cerut luni premierului japonez să își retragă declarațiile referitoare la Taiwan, notează Reuters.

Coaliția premierului Sanae Takaichi a câștigat alegerile parlamentare, obținând o majoritate clară de 316 de mandate dintr-un total de 465.

Astfel a fost deschisă calea pentru implementarea măsurilor promise în campanie, inclusiv reduceri de taxe și creșterea cheltuielilor militare.

De la preluarea mandatului de către Takaichi, din luna octombrie a anului trecut, relațiile bilaterale cu China au cunoscut o perioadă de tensiune.

În luna noiembrie, șefa guvernului de la Tokyo a anunțat că o acțiune militară a Chinei împotriva Taiwanului ar atrage o ripostă militară din partea Japoniei.