Cum funcționează spionaj-ul „zero-click””, tehnologia care poate intra în telefoane fără avertisment

Radiant Research Labs, un startup lansat în mai 2023, a creat instrumente cunoscute sub denumirea de „zero-click”. Acestea permit accesul la dispozitive fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă un link, să descarce un fișier sau să interacționeze cu un mesaj. O astfel de capacitate este considerată vârful în materie de spionaj digital, arată Euronews.

Conducerea companiei este asigurată de Tal Slomka și Tzvika Moschkowitz, ambii având un background în structurile de elită ale serviciilor secrete israeliene și în cadrul NSO Group, cunoscută pentru software-ul său controversat de supraveghere și spionaj.

După atacurile din 7 octombrie 2023, Radiant ar fi oferit rapid serviciilor de informații ale IDF instrumente tehnice care au facilitat localizarea unor ostatici israelieni. Potrivit surselor, compania a dezvoltat deja aproximativ zece tehnologii majore, majoritatea fiind clasificate.

Spre deosebire de alte firme din domeniu, Radiant susține că nu vinde software de spionaj „la cheie”. Compania se concentrează pe crearea infrastructurii tehnice – „motorul” care stă la baza acestor unelte. Reprezentanții afirmă că colaborează aproape exclusiv cu state democratice, în conformitate cu strategia Ministerului Apărării din Israel.

Dezbaterea privind utilizarea acestor tehnologii rămâne intensă, având în vedere sancțiunile aplicate recent unor companii similare, pe fondul acuzațiilor de abuz împotriva jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului.