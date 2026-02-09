Prima pagină » Știri externe » Inundații grave în nordul Marocului: peste 150.000 de oameni evacuați și temeri că apele vor reveni

Inundațiile severe care au afectat nordul Marocului în ultimele zile au dus la evacuarea a peste 150.000 de oameni. Autoritățile continuă să gestioneze apele în creștere, daunele materiale și riscurile pentru siguranța localnicilor. Bilanțul tragic include cel puțin patru decese și o persoană dispărută în urma condițiilor meteo extreme.
Inundații grave în nordul Marocului: peste 150.000 de oameni evacuați și temeri că apele vor reveni
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
09 feb. 2026, 13:38, Știri externe

Ploile torențiale și debordarea barajelor au transformat regiuni întregi în zone dezastruoase. În acest timp, locuitorii evacuați așteaptă să se întoarcă acasă, exprimându-și îngrijorarea că apele ar putea crește din nou, scrie Euronews.

Oficialii marocani au confirmat evacuarea a peste 150.000 de persoane din patru provincii situate în nord-vestul țării, afectate de precipitații abundente. Râurile mari și zonele joase s-au transformat în cursuri de apă periculoase. În apropiere de Kenitra, au fost amenajate tabere de corturi albastre. Acolo au fost adăpostiți zeci de mii de oameni, salvați de pe acoperișuri sau preluați cu bărcile și elicopterele în timpul operațiunilor de salvare.

Tabără pentru sinistrați – Corturi Albastre, Maroc. Sursa foto: X

Din păcate, printre victime se numără și un copil de doi ani, iar o persoană este în continuare dată dispărută. Ploile au determinat mai multe râuri să iasă din matcă. Barajele gestionate de Ministerul Apelor și Infrastructurii au depășit rapid capacitatea de stocare. Pentru a evita prăbușirea acestora, autoritățile au fost nevoite să efectueze descărcări controlate, ceea ce a agravat inundațiile în anumite zone.

Teama de inundații și taberele pentru cei evacuați

Mii de familii afectate se confruntă cu teama revenirii apelor, unul dintre cele mai dificile aspecte ale crizei. În taberele de evacuare, autoritățile continuă să distribuie alimente, medicamente și să ofere asistență veterinară pentru animalele lăsate în urmă. Totodată, clinici mobile sunt prezente pentru a acorda îngrijiri medicale. Unii locuitori încă așteaptă să se întoarcă în casele lor, care fie au fost inundate, fie au devenit inaccesibile din cauza apelor înalte și a infrastructurii deteriorate.

Aceste inundații vin pe fondul unei perioade îndelungate de secetă severă. Ploile record din ultimele luni au reprezentat atât o umplere a rezervelor de apă, cât și cauza dezastrului actual. Meteorologii avertizează că vremea extremă ar putea continua, îngreunând eforturile de salvare și întârziind revenirea la normalitate a comunităților afectate.

Situația din Maroc se înscrie într-un model mai larg de fenomene extreme în regiune. Acolo furtunile și precipitațiile abundente au lovit și țări vecine, precum Algeria, Tunisia și zone din Spania, în ultimele săptămâni.

