NASA a realizat prima evacuare medicală de pe stația spațială

Un astronaut care avea nevoie de îngrijiri medicale a părăsit Stația Spațială Internațională împreună cu trei colegi de echipaj, miercuri, în cadrul primei evacuări medicale a NASA, potrivit France24.

Cei patru astronauți care se întorc pe Pământ, din SUA, Rusia și Japonia urmează să aterizeze joi dimineață în Pacific, lângă San Diego. Decizia le scurtează misiunea cu peste o lună.

Astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman, omologul lor rus Oleg Platonov și japonezul Kimiya Yui călătoresc la bordul unei capsule Dragon de la compania SpaceX a lui Elon Musk și se așteaptă să aterizeze în largul coastei Californiei, joi, în jurul orei 8:40 GMT.

.@NASA’s @SpaceX Crew-11 mission undocked from the International Space Station’s Harmony module aboard the Dragon spacecraft at 5:20pm ET today. https://t.co/1YA5bpQzUE — International Space Station (@Space_Station) January 14, 2026

Oficialii au refuzat să identifice astronautul care avea nevoie de îngrijiri săptămâna trecută și nu au vrut să dezvăluie problemele de sănătate.

Astronautul bolnav este „stabil, în siguranță și bine îngrijit”, a declarat comandantul stației spațiale Mike Fincke la începutul acestei săptămâni, prin intermediul rețelelor de socializare. „Aceasta a fost o decizie deliberată pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale corecte la sol, unde există întreaga gamă de capacități de diagnostic.”

Naveta trebuia să rămână pe stația spațială până în februarie

Lansată în august, naveta ar fi trebuit să rămână pe stația spațială până la sfârșitul lunii februarie. Dar, pe 7 ianuarie, NASA a anulat brusc ieșirea în spațiu de a doua zi a lui Cardman și Fincke și a anunțat ulterior întoarcerea anticipată a echipajului. Oficialii au declarat că problema de sănătate nu are legătură cu pregătirile pentru ieșirea în spațiu sau cu alte operațiuni ale stației, dar nu au oferit alte detalii, invocând respectarea confidențialității medicale. Aceștia au subliniat că nu este vorba de o situație de urgență.

NASA a declarat că va păstra aceleași proceduri de intrare și aterizare la sfârșitul zborului, cu grupul obișnuit de experți medicali la bordul navei de recuperare din Pacific.

Un astronaut american și doi astronauți ruși rămân la bordul laboratorului orbital, la doar o lună și jumătate de la începutul unei misiuni de opt luni care a început cu o rachetă Soiuz decolată din Kazahstan. NASA și SpaceX lucrează la lansarea unui nou echipaj de patru persoane din Florida, planificată în prezent pentru mijlocul lunii februarie.