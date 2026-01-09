NASA își scurtează misiunea spațială din cauza unei probleme medicale a unui astronaut

NASA nu a oferit detalii despre natura problemei, invocând motive legate de confidențialitate. Agenția nu discută de obicei aspectele specifice ale problemelor de sănătate legate de astronauți, potrivit CNN.

Membrul echipajului afectat este în stare stabilă, a confirmat anterior NASA, și nu se așteaptă să primească tratament special în timpul călătoriei de întoarcere, a declarat dr. James Polk, directorul medical și de sănătate al NASA la sediul agenției. De asemenea, astronautul ar fi cel mai bine evaluat la sol, a adăugat Polk.

„Avem o suită foarte robustă de echipamente medicale la bordul Stației Spațiale Internaționale”, a remarcat Polk în timpul unei conferințe de presă de joi. „Dar nu avem cantitatea completă de echipamente pe care le-aș avea în departamentul de urgență, de exemplu, pentru a finaliza o investigație medicală a unui pacient.”

Grupul care se întoarce, care îi include pe astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman, astronauta Kimiya Yui de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială și cosmonautul Oleg Platonov de la Roscosmos, alcătuiește echipajul SpaceX Crew-11 al NASA.

Misiunea, parte a rotației regulate a personalului laboratorului orbital, era așteptată să se încheie cel mai devreme luna viitoare. De obicei, NASA nu ar aduce o astfel de echipă înapoi pe Pământ înainte ca o alta să fie instalată.

Rămâne un singur astronaut

Când astronauții Crew-11 se vor întoarce, la bordul laboratorului orbital va rămâne un singur astronaut NASA: Chris Williams, care a ajuns la stația spațială la sfârșitul lunii noiembrie la bordul unei capsule rusești Soyuz, ca parte a unui acord de partajare a călătoriilor între SUA și Rusia.

Oficialii au declarat joi că Williams este bine pregătit să se ocupe de orice sarcină și sunt încrezători că i se vor alătura în curând astronauții din echipajul 12 pentru a readuce personalul la niveluri normale.