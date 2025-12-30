Prima pagină » Știri externe » Provocările spațiale din 2026: Misiuni spre Lună, eclipse spectaculoase în Europa și aurore vizibile

Anul 2026 se anunță deosebit pentru explorarea spațiului și pentru cei pasionați de astronomie. De la misiuni ambițioase către Lună și testarea unor landere de mari dimensiuni, până la eclipse rare și apariții spectaculoase ale aurorelor polare, calendarul astronomic va fi bogat în evenimente memorabile, scrie Euronews.
30 dec. 2025

După un 2025 marcat de lansări record de sateliți și fenomene cosmice neobișnuite, ritmul rămâne alert. Atât agențiile spațiale, cât și companiile private pregătesc proiecte dintre cele mai îndrăznețe din ultimele decenii, misiuni spre Lună, iar cerul va oferi momente rare pentru observatorii de pe Pământ.

Interesul pentru satelitul natural al Pământului crește din nou după o perioadă îndelungată de activitate redusă, arată Euronews. În aprilie 2026, NASA va trimite patru astronauți – trei americani și un canadian – într-o misiune de zece zile în jurul Lunii, fără coborâre pe suprafața acesteia.

Capsula va survola fața nevăzută a Lunii, furnizând imagini și date din zone care nu au fost observate direct nici măcar în epoca misiunilor Apollo. Aceste informații vor sprijini viitoarele aselenizări din programul Artemis.

Blue Moon, competiția comercială și ambițiile Chinei pentru Lună

Pe lângă misiunile cu echipaj uman, mai multe vehicule autonome vor fi trimise spre Lună. Un proiect impresionant este Blue Moon, un lander masiv dezvoltat de compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos.

Având circa opt metri înălțime, aproape de două ori mai mare decât modulul lunar Apollo 12, prototipul urmează să fie testat în 2026. El este conceput pentru a duce astronauți NASA pe solul lunar. În același timp, firme americane precum Astrobotic Technology, Intuitive Machines și Firefly Aerospace își propun misiuni comerciale de transport de echipamente și resurse pe Lună. Toată activitatea febrilă este un semn al unei competiții tot mai intense.

China își continuă programul spațial cu sonda Chang’e 7, destinată explorării zonei Polului Sud al Lunii. Aceasta este de interes major datorită posibilității existenței apei înghețate în craterele permanent umbrite. Descoperirea și exploatarea acestor rezerve ar putea fi vitale pentru susținerea misiunilor umane de lungă durată. Ele vor oferi atât apă potabilă, cât și materie primă pentru combustibilul rachetelor.

Eclipse și superluni de neratat

Pentru publicul larg, 2026 va aduce fenomene astronomice impresionante. În februarie, o eclipsă inelară de Soare – supranumită „inel de foc” – va fi vizibilă din Antarctica și parțial din Africa de Sud, Chile și Argentina.

Momentul de vârf pentru Europa va fi în august. O eclipsă totală de Soare va traversa Arctica, Groenlanda și Islanda, ajungând până în Spania. Pe parcursul câtorva minute, lumina zilei va fi înlocuită de întuneric de-a lungul traseului îngust al eclipsei.

În plus, anul va aduce trei superluni, fenomen ce apare când Luna plină se află la cea mai mică distanță de Pământ. Prima, din ianuarie, va coincide cu o ploaie de meteori, însă luminozitatea ridicată va diminua vizibilitatea stelelor căzătoare. A doua va fi pe 24 noiembrie, iar cea mai spectaculoasă chiar în Ajunul Crăciunului, fiind cea mai mare și strălucitoare din întregul an.

Aurore polare și activitate solară intensă

Soarele va continua să producă erupții în 2026, generând furtuni geomagnetice capabile să producă aurore boreale și australe. Deși ciclul solar actual și-a depășit vârful, specialiștii estimează că fenomenul va rămâne vizibil, uneori chiar la latitudini mai joase decât în mod obișnuit.

Noile observatoare spațiale lansate recent vor ajuta cercetătorii să studieze mai atent activitatea solară și efectele acesteia asupra Pământului.

