NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului. Următoarea dată posibilă

Cea mai timpurie fereastră pentru misiune este acum 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat inițial. Echipajul, când va fi lansat, nu va ateriza pe Lună, misiunea fiind una ce pregătește o viitoare aterizare în următorii ani. Totuși va fi prima ieșirea a oamenilor în spațiul propriu-zis după o lungă perioadă.

Agenția spațială se pregătea să desfășoare în weekend un test-cheie de alimentare cu combustibil pentru racheta de 98 de metri aflată pe rampa de lansare. Însă valul de aer arctic care a urmat unei furtuni de iarnă mortale a adus temperaturi severe în multe zone ale SUA, iar Florida nu este ocolită: sunt așteptate valori care pot coborî în jurul pragului de îngheț, cele mai scăzute din ultimele decenii.

„Vremea așteptată în acest weekend ar încălca condițiile de lansare”, a transmis NASA, precizând că, dacă vremea permite, echipele vor încerca să finalizeze testele luni, după care va fi stabilită o dată de lansare.

Fereastra se îngustează, echipajul rămâne în carantină

Schimbarea reduce șansele unei lansări în februarie: mai rămân doar trei zile cu ferestre potențiale pentru zborul cu echipaj uman de tip flyby către Lună. Între timp, echipa de patru astronauți rămâne în carantină în Houston, potrivit agenției.

Pentru a proteja capsula, NASA a anunțat că are instalate încălzitoare deasupra capsulei Orion, iar sisteme de purjare sunt configurate pentru vremea mai rece, astfel încât să fie menținute condițiile corecte.

Coordonare strânsă cu o lansare spre ISS

Pe lângă misiunea lunară, oficialii pregătesc și trimiterea unui echipaj către Stația Spațială Internațională (ISS), un calendar care trebuie sincronizat atent cu planurile pentru zborul către Lună. Următoarea rotație de echipaj către ISS ar putea avea loc cel mai devreme pe 11 februarie, dar ar putea fi amânată în funcție de decizia finală privind lansarea misiunii lunare.

„Echipele noastre au lucrat foarte atent ca să vedem cum putem continua către lansare pentru ambele misiuni, evitând în același timp conflicte majore”, a spus Ken Bowersox într-un briefing de vineri.

Există și varianta ca echipajul spre ISS să suprapună o parte din timpul petrecut în spațiu cu echipa care va zbura către Lună – o perspectivă primită cu entuziasm de astronauți. „Dacă lansăm înainte de Artemis, vom fi la bordul Stației Spațiale Internaționale, iar o parte din planul lor de zbor include un apel către ISS”, a declarat Jessica Meir, comandanta echipajului, adăugând că ar fi „încântați” de o conversație „din spațiu cu colegii”.

Un detaliu care atrage atenția: noua fereastră de lansare, 8 februarie, cade în aceeași zi cu Super Bowl, finala campionatului National Football League, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din SUA.