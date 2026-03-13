Când ar urma să fie lansată misiunea Artemis II către Lună? Anunțul făcut de NASA

NASA a declarat, joi, că lansarea misiunii Artemis II, prima misiune cu echipaj uman către Lună în peste 50 de ani, ar putea avea loc pe 1 aprilie.

„Suntem pe drumul cel bun pentru o lansare încă din 1 aprilie și lucrăm în acest sens. Este un zbor de testare și nu este lipsit de riscuri, dar echipa noastră și echipamentul nostru sunt pregătite. Rețineți însă că mai avem încă de lucru”, a declarat Lori Glaze, un înalt oficial al NASA, într-o conferință de presă, potrivit The Guardian.

Lansarea misiunii Artemis II era prevăzută inițial pentru luna februarie, însă demersul a fost amânat în contextul unor dificultăți tehnice. Pe lângă prima fereastră de lansare pe 1 aprilie, NASA anticipează și alte „patru oportunități” în zilele următoare.

Racheta va fi pilotată de trei astronauți americani – Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch – și de astronautul canadian Jeremy Hansen.

NASA teams have polled ‘go’ to proceed toward Artemis II’s launch around the Moon. We’re targeting March 19 to roll the rocket out to the launchpad at @NASAKennedy in advance of a launch attempt on April 1, pending completion of work at the pad: https://t.co/B58YibEjYI pic.twitter.com/vSVV6wx5No — NASA (@NASA) March 12, 2026

După lansare, Artemis II va face un înconjur al Pământului înainte de a părăsi orbita pentru a călători către Lună, fără a ateriza, pentru o survolare lunară. Ulterior, va reveni pe Pământ și va ameriza.

„Distanța exactă la care echipajul Artemis II va zbura de Lună va depinde de momentul lansării, întrucât Luna „se va afla într-un punct diferit pentru fiecare dintre datele posibile de lansare”.

Artemis II va fi prima misiune cu echipaj uman către Lună după mai bine de 50 ani. Prima misiune Artemis a zburat mult mai aproape de Lună, la circa 80 de mile deasupra suprafeței.