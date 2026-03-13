MAE: Germania prelungește controalele la frontiere cu încă 6 luni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un comunicat prin care informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Germania asupra faptului că autoritățile germane au decis prelungirea controalelor la frontierele terestre pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 15 martie 2026.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.bmi.bund.de/ și https://bundespolizei.de/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice și ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcție de circumscripția consulară, apelurile redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”