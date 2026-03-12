Prima pagină » Life-Inedit » Unde a fost descoperit cel mai vechi pistol din Europa. Descoperirea contrazice cunoștințele actuale

Unde a fost descoperit cel mai vechi pistol din Europa. Descoperirea contrazice cunoștințele actuale

Descoperirea unui pistol foarte vechi a stârnit dezbateri în rândul istoricilor. Asta deoarece pare să fie cel mai vechi pistol din Europa depășind datarea unei alte arme cu nouă ani. Pistolul misterios a fost găsit în Germania.
12 mart. 2026

Cel mai vechi pistol din Europa ar fi fost folosit la asediul unui castel german din secolul al XIV-lea, potrivit Live Science. Descoperirea arată că armele de foc portabile erau folosite mai devreme decât se credea în Europa medievală târzie.

Arma misterioasă a fost găsită la Brandenburg, Germania. Fragmentele dintr-un pistol lung de șase centimetri au fost găsite și analizate de experți. Aceștia au stabilit că pistolul datează din anul 1390, fiind cu nouă ani mai vechi decât faimoasa pușcă Tannenberg, care datează din 1399. Aceasta este considerată de majoritatea experților cea mai veche armă de foc portabilă din Europa.

Fragmentele de pistol au fost descoperite în 2023. Matthias Dasse, un voluntar în acțiunile de conservare a patrimoniului, a descoperit resturile lângă Castelul Kletzke din regiunea Brandenburg din Germania. Dasse a dus piesele la Gordon Thalmann, șeful Autorității pentru Protecția Monumentelor de Jos din Prignitz, care a stabilit că acestea compun țeava unei arme de foc timpurii.

Cercetătorii au poreclit artefactul „Kletzker Handrohr”, care se traduce prin „tunul de mână Kletzke”, deoarece cred că ar putea fi legat de faimosul asediu al Castelului Kletzke din 1390, când fortăreața a devenit centrul unui conflict regional în Brandenburg. De asemenea, experții cred că arma nu a fost fabricată în zonă fiind adusă din alte regiuni.

