Sunetul ploii ar putea ajuta semințele să decidă când să încolțească

Plantele sunt surprinzător de receptive. Pentru a-și asigura supraviețuirea, plantele au evoluat astfel încât să perceapă și să răspundă la stimulii din mediul înconjurător, potrivit SciNews.

Unele plante se închid brusc când sunt atinse, în timp ce altele se curbează spre interior când sunt expuse la mirosuri toxice.

Și, desigur, majoritatea plantelor răspund la lumină, întinzându-se spre soare pentru a-și facilita creșterea.

Plantele pot simți, de asemenea, gravitația. Rădăcinile unei plante cresc în jos, în timp ce lăstarii se ridică împotriva forței gravitaționale.

Ce sunt statolitele

O modalitate prin care plantele simt și răspund la gravitație este prin intermediul statolitelor.

Statolitele sunt mai dense decât citoplasma unei celule și pot pluti și se pot scufunda prin celulă, ca un grăunte de nisip într-un borcan cu apă.

Când un statolit se așează în cele din urmă, locul său de repaus pe membrana celulei reflectă direcția gravitației și reprezintă un semnal pentru locul în care ar trebui să crească rădăcina sau lăstarul unei semințe.

Dacă statolitul este dislocat, oamenii de știință au descoperit că acest lucru poate, de asemenea, să stimuleze creșterea seminței.

Experimentele făcute de cercetători

În cadrul unui număr mare de experimente repetate, cercetătorii au scufundat aproximativ 8.000 de semințe individuale de orez în cuve cu apă puțin adâncă și au expus porțiuni din acestea la picături de apă.

Au variat dimensiunea și înălțimea fiecărei picături de apă pentru a imita picăturile de ploaie în timpul furtunilor ușoare, moderate și puternice.

Cercetătorii au comparat aceste măsurători cu înregistrările pe care le-au făcut pe teren, cum ar fi în bălți, iazuri, zone umede și soluri în timpul furtunilor.

Comparațiile au confirmat că picăturile de apă din laborator generau vibrații acustice induse de ploaie, la fel ca în natură.

În timp ce observau semințele de orez, autorii au descoperit că grupurile de semințe expuse la sunetul apei au putut germina cu 30-40% mai repede decât grupurile de semințe care nu au fost expuse la sunete de ploaie, dar care se aflau în condiții identice în rest.

De asemenea, au constatat că semințele aflate mai aproape de suprafață puteau percepe mai bine sunetele picăturilor și creșteau mai repede, comparativ cu semințele mai scufundate sau mai îndepărtate.

Concluziile studiului

Aceste experimente au arătat că există o legătură între sunetul unei picături de apă și capacitatea unei semințe de a crește.

Cercetătorii sugerează că ar putea exista un avantaj biologic pentru semințele care pot percepe ploaia: dacă sunt suficient de aproape de suprafață pentru a răspunde la sunetul ploii, ele se află probabil la o adâncime optimă pentru a absorbi umezeala și a crește în siguranță până la suprafață.

Autorii au constatat că experimentele pe care le-au efectuat pe semințe de orez au fost în concordanță cu calculele lor: sunetul ploii poate într-adevăr disloca și zgudui statolitele unei semințe.