Psihologii dezvăluie gestul care te dă de gol când minți

Unul dintre elementele care caracterizează cel mai mult ființele umane este minciuna. Atât de mult încât un studiu realizat de psihologul american Robert S. Feldman a demonstrat că o persoană minte, în medie, de două sau trei ori la fiecare zece minute de conversație, notează El Economista.

Deși asociem aproape întotdeauna minciunile cu ceva negativ, realitatea este că, în anumite situații, acestea pot fi considerate ceva pozitiv, atunci când intenția nu este de a manipula sau de a obține un avantaj concret, ci de a evita ca cealaltă persoană să se simtă rău.

De ce mințim?

În mod obișnuit, oamenii mint pentru a evita orice consecință negativă, deși, dacă minciuna este descoperită, aceasta poate fi chiar mai gravă decât ceea ce încercam să ascundem. În acest sens, psihologii avertizează că, în majoritatea cazurilor, limbajul nonverbal și multitudinea de microexpresii ne pot trăda.

Dintre toate acestea, se remarcă un gest în mod special, care, în aproape 100% dintre situații, ne dă de gol: atingerea feței. Tensiunea emoțională generată de astfel de situații ne face să simțim nevoia de a elibera stresul prin gesturi. Fața, gura, nasul și ochii sunt, așadar, unele dintre cele mai accesibile zone.

Gestul cel mai frecvent

Deși atingerea feței este unul dintre cele mai comune gesturi, realitatea este că nu este singurul. Schimbările constante de postură, fie că stăm în picioare sau jos, evitarea contactului vizual sau scărpinatul unei anumite zone pot indica, de asemenea, că încercăm să ascundem ceva.

În orice caz, experții subliniază că totul trebuie analizat în funcție de context. Există persoane care au tendința naturală de a-și atinge fața, ca un simplu tic. De asemenea, chiar dacă vorbele nu sunt printre cele mai ușor de analizat elemente, este frecvent ca o persoană care minte să ofere detalii contradictorii. În concluzie, fie că cunoști sau nu persoana, totul depinde de identificarea unor tipare.