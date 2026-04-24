Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase

Cuburile concentrat de supă sunt una dintre cele mai folosite soluții în bucătărie atunci când vrem să dăm mai mult gust mâncării. Deși sunt foarte practice, specialiștii sunt de acord că nu reprezintă una dintre cele mai sănătoase opțiuni, notează El Economista.

Ingredientele

În primul rând, deși sunt numite cuburi de supă, în realitate supa nu este întotdeauna ingredientul principal. De fapt, ele sunt o combinație de produse deshidratate, aditivi, potențiatori de aromă, zaharuri și, mai ales, multă sare, ceea ce face ca preparatele în care sunt folosite să fie mai gustoase.

Pe lângă faptul că sarea în exces este dăunătoare sănătății, aceste cuburi conțin atât de mulți potențiatori de gust încât pot modifica preferințele alimentare. Acest lucru poate duce la consum mai mare de alimente și la o toleranță tot mai ridicată pentru gustul sărat.

Nu trebuie uitat că acest produs este unul ultraprocesat, cu un conținut ridicat de grăsimi de slabă calitate, cum ar fi uleiul de palmier. Deși consumul ocazional nu produce neapărat efecte directe asupra sănătății, utilizarea frecventă nu este recomandată.

Rolul glutamatului

Unul dintre ingredientele principale ale cuburilor de supă este glutamatul monosodic (E-621). Acesta a fost asociat cu așa-numitul „sindrom al restaurantului chinezesc”. Termenul a apărut în 1968, când un medic american a susținut că a simțit palpitații și slăbiciune după ce a mâncat într-un restaurant chinezesc.

Pe de altă parte, unii cercetători au afirmat că consumul frecvent de glutamat ar putea crește riscul de boala Alzheimer. Totuși, Food and Drug Administration (FDA) precizează că nu există dovezi suficiente care să confirme această legătură.

Cum alegem varianta mai bună

La fel ca în cazul oricărui produs alimentar din supermarket, cheia este lista de ingrediente. Prin lege, toate ingredientele trebuie menționate clar, în ordine descrescătoare, în funcție de cantitate.

Ideal este să alegem produsele cu cât mai puține ingrediente, deoarece acest lucru indică, de regulă, o variantă mai naturală și mai nutritivă.