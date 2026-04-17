Rețeta de cinci stele de salată verde cu năut, feta și avocado recomandată de The New York Times

La fel ca orice salată „chopped” bine făcută, salata verde este aici în echilibru perfect cu celelalte ingrediente, ceea ce o face o alegere excelentă pentru cei care nu sunt foarte încântați de frunzele verzi. Feta cremoasă și avocado se combină cu măslinele și caperele ușor sărate, în timp ce castraveții și salata romaine tăiată fin adaugă un plus de crocant.

Această rețetă poate fi folosită ca punct de plecare pentru a valorifica ingredientele pe care le ai la îndemână; ridichi, roșii cherry sau ceapă tăiată cubulețe se potrivesc foarte bine. Aceeași flexibilitate se aplică și pentru crutoane: pâinea veche este o alegere clasică, dar și chiflele pentru hot dog rămase, lipia sau biscuiții tip crackers devin crutoane excelente dacă sunt rumenite la cuptor, notează The New York Times.

Ingrediente

Pentru 4 până la 6 porții:

Câteva felii de pâine veche tăiată cuburi mici – chifle sau lipie (aprox. 85–115 g)

6 linguri de ulei de măsline, plus extra pentru stropit

sare kosher și piper negru

1 inimă de salată romaine, tăiată pe lung în patru și apoi felii de aproximativ 1,5 cm

1 conservă (425 g) de năut, clătit

1 castravete englezesc mediu (sau jumătate dintr-unul mare), tăiat pe lung, fără semințe, apoi cuburi

½ cană de măsline verzi fără sâmburi (de tip Castelvetrano sau altele), tocate grosier (aprox. 85 g)

⅓ cană de ceapă verde tăiată subțire (aprox. 2 fire)

2 linguri de oțet de vin roșu

1 lingură de capere scurse, tocate grosier

1 lingură de șalotă tocată fin

¼ linguriță de muștar Dijon

1 avocado bine copt, dar ferm, tăiat cuburi

¾ cană de brânză feta tăiată cuburi sau sfărâmată (aprox. 115 g)

¼ cană de verdeață proaspătă tocată (mărar, busuioc, mentă sau pătrunjel), plus extra pentru servire

Mod de preparare

Pasul 1

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Pune cuburile de pâine într-o tavă, stropește-le ușor cu ulei de măsline și asezonează cu sare și piper. Amestecă bine, apoi coace-le 10–12 minute, până devin crocante și aurii. Lasă-le să se răcească.

Pasul 2

Între timp, pune salata romaine într-un bol mare, împreună cu năutul, castravetele, măslinele și ceapa verde.

Pasul 3

Într-un bol mic, amestecă bine cele 6 linguri de ulei de măsline cu oțetul, caperele, șalota, muștarul, ½ linguriță de sare și ¼ linguriță de piper. Toarnă o parte din dressing peste salată, cât să o acopere ușor, și amestecă bine.

Adaugă avocado, feta și verdeața, apoi amestecă ușor. Mai adaugă dressing, dacă este nevoie, după gust. La final, presară crutoanele și puțină verdeață proaspătă (mărar, busuioc, mentă sau pătrunjel) și servește.