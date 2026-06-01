Relații amoroase cu Inteligența Artificială? Iată ce spune un studiu despre diferența dintre generații

Studiul a fost prezentat în exclusivitate agenției AFP, citată de France24. Potrivit rezultatelor studiului, procentul a scăzut progresiv în rândul persoanelor cu vârstă mai înaintată, astfel că doar un sfert din persoanele cu vârsta de 55 de ani și peste, sunt la fel de optimiști ca și tinerii în ceea ce privește relațiile romantice cu AI.

Sondajul realizat pe un eșantion de aproape 10.000 de persoane din Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Indonezia și Hong Kong oferă o imagine de ansamblu a acestui „peisaj moral în rapidă schimbare”, potrivit companiei de sondaje YouGov.

Studiul evidențiază și „o profundă diviziune ideologică între piețele occidentale și cele asiatice”. Asiaticii par să accepte mult mai ușor relațiile sexuale și romantice facilitate de tehnologie.

Progresele fulminate în domeniul AI au determinat oamenii să apeleze la chatboturi ca la niște confidenți sau iubiți, în timp ce evoluțiile în domeniul roboticii determină crearea unor păpuși sexuale tot mai sofisticate, ridicând un semn de întrebare asupra relațiilor umane, potrivit sursei citate.

Chatboturile sau păpușile sexuale i-ar face mai fericiți în următorul deceniu

Dar, să revenim la studiu. În ceea ce privește sprijinul emoțional, aproape 5 din 10 persoane chestionate, ce au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, consideră că partenerii de intimitate cu AI, adică chatboturi sau păpuși sexuale ar îmbunătăți fericirea umană în următorul deceniu. La fel cred și tinerii cu vârste cuprinse între 25-34 de ani.

Când aceeași întrebare a fost adresată cu accent pe legăturile mai profunde și pe bunăstarea sexuală, procentele au fost de 32%, respectiv 38%. În ambele cazuri, persoanele în vârstă s-au arătat mai puțin optimiste.

Impactul psihologic al chatboturilor asupra persoanelor vulnerabile a fost supus unei analize atente, în contextul în care decesele mai multor adolescenți au fost asociate cu utilizarea inteligenței artificiale de către familiile lor.

Diferențe regionale

Cu toate acestea, există diferențe regionale, după cum afirmă YouGov, dar și compania japoneză care a comandat studiul, Star X Gen.

În Indonezia, 50% dintre oameni – de toate vârstele – au afirmat că consideră că partenerii virtuali bazati pe AI ar îmbunătăți relațiile interpersonale și bunăstarea sexuală.

Procentul a fost de 34% în Hong Kong și de 24% în Japonia, scăzând la 20% în Statele Unite, 15% în Germania și doar 9% în Marea Britanie.

„În timp ce publicul occidental consideră în mare parte intimitatea sintetică ca o amenințare la adresa apropierii umane autentice, publicul asiatic pare din ce în ce mai pregătit să integreze IA în viața personală și fizică”, a declarat Philippe Chan de la YouGov.

Utilizarea chatboturilor pentru romantism sau sex devine din ce în ce mai obișnuită, însă materializarea acestora sub formă de roboți sau păpuși se află într-un stadiu incipient, potrivit sursei citate.

Dintre cei 9.912 de respondenți, doar 17% au declarat că ar lua în considerare utilizarea unei „păpuși de intimitate cu AI”, comparativ cu 59% care au spus că nu ar face-o.

Tinerii din Japonia și Germania, dispuși să încerce

Adulții mai tineri sunt mai dispuși decât cei mai în vârstă să încerce să ia în considerare utilizarea unei păpuși, în general. În Japonia și Germania, însă, numărul tinerilor care ar considera această variantă este aproape dublu față de media națională.

„În timp ce populația globală (generală) rămâne reticentă, următoarea generație redefinește activ limitele companiei”, potrivit raportului citat de AFP.

Peste o treime de tinerii adulți din Japonia au fost de părere că păpușile animate cu AI pot oferi un sentiment de iubire. Aceștia au depășit numeric numărul de tineri sau adulți care nu sunt de acord cu afirmația.