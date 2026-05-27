Google își începe sfârșitul Internet Explorer? Un nou motor de căutare cucerește utilizatorii

La conferința anuală Google I/O, compania a anunțat că tradiționalele liste de rezultate cu „linkuri albastre” sunt înlocuite treptat de un agent bazat pe inteligență artificială, capabil să răspundă la întrebări, să execute sarcini și chiar să ruleze procese în fundal. Schimbarea a stârnit rapid reacții puternice în rândul utilizatorilor și al experților.

Criticile vizează în special faptul că această transformare ar putea afecta deschiderea internetului, dar și calitatea răspunsurilor, unele persoane semnalând că rezultatele generate de AI pot fi inexacte sau prea complexe pentru întrebări simple, scrie TechCrunch.com.

În plus, există utilizatori care spun că pierd controlul asupra modului în care primesc informația. Un exemplu des invocat este dificultatea de a obține rapid rezultate clare chiar și la căutări foarte simple.

Pe acest fond, tot mai mulți utilizatori spun că aleg să renunțe la Google și să treacă la DuckDuckGo, un motor de căutare axat pe confidențialitate, care nu a reușit până acum să depășească dominația Google, având aproximativ 2% din piața de căutare din SUA.

În timpul procesului antitrust din 2023, CEO-ul DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a declarat că acordurile exclusive prin care Google este setat ca motor de căutare implicit au afectat capacitatea companiei de a concura direct pe alte platforme.

Google „forțează utilizarea AI fără opțiune de dezactivare”?

Într-o reacție recentă, Weinberg a criticat direcția Google, spunând că firma „forțează utilizarea AI fără opțiune de dezactivare”, susținând că acest lucru ar putea înrăutăți rezultatele, nu să le îmbunătățească. El a afirmat că DuckDuckGo își propune să ofere utilizatorilor control total asupra nivelului de inteligență artificială folosit.

Datele companiei arată că această tendință se reflectă și în cifre: instalările aplicației DuckDuckGo în SUA au crescut cu 18,1% de la o săptămână la alta în perioada 20–25 mai, iar pe iOS creșterea a fost și mai puternică, atingând o medie de 33%, cu vârfuri mult mai mari în anumite zile.

De asemenea, vizitele pe pagina de căutare fără AI a DuckDuckGo au crescut cu peste 22% săptămânal, în unele zile depășind chiar 27%. Interesul a rămas ridicat inclusiv în perioada de sărbători din Statele Unite, când traficul scade de obicei.

DuckDuckGo oferă și propriul său sistem AI

DuckDuckGo oferă și propriul său sistem AI, numit Duck.ai, disponibil gratuit și fără cont, care permite accesul la mai multe modele, inclusiv Claude, Llama, Mistral și GPT. Compania susține că păstrează un nivel ridicat de confidențialitate, eliminând adresele IP și ștergând conversațiile după 30 de zile.

„Nu doar că respectăm alegerea utilizatorilor, dar și confidențialitatea lor”, a declarat Gabriel Weinberg. „Tot ce faci în DuckDuckGo rămâne privat, nu colectăm istoricul căutărilor sau al conversațiilor și nimic nu este folosit pentru antrenarea AI”, a adăugat acesta.

În paralel, DuckDuckGo oferă și funcții precum Search Assist, similar cu rezumatele AI din Google, dar și un filtru care elimină imaginile generate de inteligență artificială din rezultate.

Reprezentanții companiei spun că, deși abordarea lor este diferită, funcțiile AI sunt printre cele mai utilizate, iar ideea centrală rămâne aceeași: utilizatorii vor opțiuni, nu impuneri.

