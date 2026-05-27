Arad: Transport public la doar un leu. Proiectul a fost aprobat

Tichetele de călătorie pentru transportul public din Arad vor costa un leu pentru 24 de ore din luna august. Proiectul a fost aprobat de consilierii locali.
Foto: Compania de Transport Public Arad
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 12:17, Social
Consilierii locali din Arad au aprobat, în cadrul ședinței ordinare din luna mai, proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public local din oraș, a anunțat miercuri Primăria Arad.

Noile prețuri

Astfel, biletul urban de călătorie va costa 1 leu, cu valabilitate de 24 de ore. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu luna august a acestui an.

Un abonament lunar pentru o persoană adultă va costa 20 de lei, iar unul săptămânal 5 lei.

De asemenea, se vor menține facilitățile pentru categoriile subvenționate.

Totodată, tarifele pentru trenulețul de agrement vor fi de 1 leu atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Noile tarife, de la 1 august

„Am stabilit ca măsura să intre în vigoare de la 1 august, întrucât procedurile administrative mai necesită o perioadă de implementare. Urmează ca proiectul să fie transmis celorlalte UAT-uri membre ale ADI pentru aprobare, iar ulterior va fi pus în aplicare de către CTP. Totodată, cetățenii vor avea la dispoziție timpul necesar pentru a-și actualiza abonamentele, în funcție de opțiunile dorite”, a anunțat primarul Călin Bibarț.

Administrația locală urmărește astfel să încurajeze utilizarea transportului public.

