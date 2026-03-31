Primăria unui oraș din România propune transport public cu 1 leu pe zi, în contextul creșterii prețurilor la carburanți

Primăria unui oraș din România propune ca tariful la transportul public să fie de 1 leu pe zi, în contextul în care prețurile la carburanți au crescut semnificativ în ultima perioadă din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Primăria unui oraș din România propune transport public cu 1 leu pe zi, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Sursa foto: captură video Facebook/Călin Bibarţ
Diana Nunuț
31 mart. 2026, 14:42, Economic

Primăria municipiului Arad propune ca tariful transportului public să fie redus la un leu pe zi, în contextul scumpirilor carburanților din ultimele săptămâni.

Anunțul a fost făcut marți de premierul orașului, Călin Bibarț, care a spus că are pregătit proiectul de hotărâre prin care propune introducerea tarifului unic de 1 leu (TVA inclus) pentru un tichet de călătorie valabil 24 de ore pe toate liniile de transport public din municipiu.

„Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislatie corespunzătoare, propun o soluție alternativă și anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toți cetățenii.”, a declarat primarul Călin Bibarț, potrivit unui comunicat de presă.

În prezent, prețul unui bilet la transportul public în Arad este de 4,5 lei și este valabil timp de o oră.

Potrivit comunicatului de presă, proiectul de hotărâre urmează să fie publicat în transparență decizională, apoi transmis pentru obținerea avizelor necesare de la instituțiile competente. Ulterior, proiectul va fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Municipal, precum și celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transport. Implementarea măsurii este estimată într-un interval de o lună și jumate, maxim două luni, în funcție de durata procedurilor de avizare.

Măsura propusă vine, totodată, și ca parte a strategiei municipalității de a încuraja utilizarea transportului public, în special a tramvaielor și autobuzelor electrice, în detrimentul transportului individual.

