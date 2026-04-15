Comisia Europeană propune o zi de muncă la distanță și reducerea costurilor transportului în comun pentru a atenua efectele crizei energetice cauzate de conflictul din jurul Iranului, scrie El Pais, care citează un proiect al Bruxelles-ului.

Se menționează că conflictul a costat europenii peste 22 de miliarde de euro sub formă de cheltuieli suplimentare pentru importul de combustibil.

De asemenea, printre măsurile posibile ale Comisiei Europene se numără închiderea clădirilor publice, acolo unde este posibil.

Europa încearcă să atenueze impactul asupra facturilor la electricitate, gaze și combustibili al războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și al închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care până de curând trecea 20% din comerțul global cu petrol și gaze lichefiate.

Conflictul declanșat de Donald Trump și Benjamin Netanyahu i-a costat pe europeni peste 22 de miliarde de euro în importuri suplimentare de combustibili fosili, conform datelor Comisiei Europene.

Măsuri imediate de sprijin pentru gospodării și industrii vulnerabile. Pachetul, prezentat săptămâna viitoare

Pentru a atenua impactul conflictului asupra cetățenilor, Comisia propune ca statele membre să implementeze măsuri imediate de sprijin pentru gospodăriile, sectoarele și industriile vulnerabile. Bruxelles-ul propune soluții urgente, cum ar fi impunerea a cel puțin unei zile de telemuncă pe săptămână în companii, închiderea clădirilor publice ori de câte ori este posibil și reducerea tarifelor de transport public sau chiar gratuitatea acestuia pentru anumite grupuri, conform proiectului de pachet de măsuri finalizat de Comisie și obținut de EL PAÍS.

Deși creșterea prețurilor este o consecință directă a conflictului, nu există o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării, deși situația este tensionată pentru unii combustibili, notează Comisia Europeană.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, va prezenta săptămâna viitoare pachetul său de măsuri liderilor celor 27 de state membre.

Printre măsurile care afectează direct cetățenii se numără:

îndemnarea companiilor să stabilească, acolo unde este posibil, „cel puțin o zi de telemuncă obligatorie pe săptămână”

închiderea clădirilor publice „acolo unde este posibil”, conform documentului.

Unele dintre aceste măsuri pot fi implementate aproape imediat în locuințe și clădiri, în industrie și în sectorul transporturilor. Altele sunt pe termen mai mediu, cum ar fi relaxarea normelor privind ajutoarele de stat.

Ajutoare publice pentru compensarea sectoarelor agricol și de distribuție

În acest sens, Bruxelles-ul deschide ușa pentru a permite acordarea de ajutoare publice pentru compensarea sectoarelor agricol și de distribuție, cu un sprijin de până la 50% din prețul suplimentar al combustibilului și îngrășămintelor până la sfârșitul anului, conform proiectului de document, care este încă supus modificărilor.

Bruxelles-ul atrage atenția asupra faptului că gazele și petrolul continuă să domine încălzirea, industria și transporturile, lăsând gospodăriile și întreprinderile europene – în special IMM-urile și industriile mari consumatoare de energie – expuse fluctuațiilor bruște ale prețurilor la nivel global. Prin urmare, prețurile energiei în UE au crescut în urma războiului comercial, în timp ce perturbările comerciale încetinesc lanțurile de aprovizionare, avertizează experții Comisiei Europene.

Între 27 februarie 2026 – cu doar o zi înainte ca Trump și Netanyahu să atace Iranul – și 20 martie 2026, prețurile țițeiului au crescut cu 51%, iar prețurile gazelor naturale cu 85%. Piețele au fost grav afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz. Pierderea fluxului de la instalația Ras Laffan din Qatar (cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din lume), avariată de un atac iranian, a avut, de asemenea, un impact semnificativ.

Prețuri reglementate și vouchere pentru energie

În ceea ce privește măsuri mai concrete care pot aduce beneficii rapide consumatorilor, Bruxelles-ul propune o serie de recomandări statelor membre, cum ar fi emiterea de vouchere energetice specifice pentru gospodăriile vulnerabile sau introducerea sau extinderea prețurilor reglementate temporare pentru gospodăriile cu venituri energetice mici sau cele considerate vulnerabile. Proiectul sugerează, de asemenea, implementarea unor reduceri totale sau parțiale ale accizelor la electricitate pentru gospodăriile vulnerabile cu resurse energetice reduse.

Mai mult, proiectul recomandă implementarea unei interdicții temporare a deconectărilor de la electricitate pentru a preveni deconectarea consumatorilor.

De asemenea, solicită autorităților naționale și locale să se asigure că furnizorii de energie oferă clienților lor consultanță cu privire la „cel mai bun tarif” și „avertismente timpurii” atunci când apar vârfuri de consum sau riscul de neplată.

În cele din urmă, recomandă garantarea faptului că consumatorii pot trece cu ușurință la contracte mai ieftine și au acces la instrumente de comparare neutre și transparente, precum și eliminarea barierelor pentru companiile care recompensează clienții pentru mutarea consumului de energie electrică din orele de vârf în orele în afara orelor de vârf.

După luni de abandonări ale agendei verzi din cauza presiunilor din partea dreptei și a unor părți ale industriei, care susțin că ar putea împiedica competitivitatea, Comisia Europeană se concentrează din nou pe energiile regenerabile ca soluție la criză și cale către securitatea energetică.

„Tranziția către un sistem energetic curat, abundent, produs pe plan intern, sigur și accesibil nu este doar o necesitate de mediu, ci și un imperativ economic, de competitivitate și de securitate. Măsurile de ajutor pe termen scurt trebuie să consolideze, nu să se abată de la, strategia pe termen lung către un sistem energetic al UE decarbonizat și rezistent”, afirmă Comisia.

Astfel, mai multe dintre măsurile sale urgente sunt în conformitate cu acest lucru. Bruxelles-ul propune ca statele membre să introducă stimulente fiscale și sprijin financiar – inclusiv locuințe sociale pentru gospodăriile vulnerabile – pentru implementarea rapidă a pompelor de căldură, a bateriilor reîncărcabile, a panourilor fotovoltaice și a ferestrelor de înaltă performanță.

De asemenea, propune implementarea unor tarife sociale și a unor subvenții suplimentare pentru a înlocui rapid cazanele pe combustibili fosili.

„Statele membre care au atins o proporție ridicată de energie regenerabilă și nucleară au de obicei prețuri la electricitate sub media UE”, subliniază experții Comisiei Europene. „Deciziile luate astăzi vor determina dacă următoarea criză va fi confruntată cu fragilitate sau forță”, avertizează aceștia.