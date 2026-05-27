Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană cere Poloniei, Ungariei și Slovaciei să ridice restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina

Comisia Europeană cere Poloniei, Ungariei și Slovaciei să ridice restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina

Comisia Europeană a solicitat oficial Poloniei, Ungariei și Slovaciei să elimine restricțiile unilaterale impuse asupra importurilor agricole din Ucraina, avertizând că aceste măsuri contravin regulilor comerciale ale Uniunii Europene.
Comisia Europeană cere Poloniei, Ungariei și Slovaciei să ridice restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina
Sursă foto: Pixabay
Andrei Rachieru
27 mai 2026, 16:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bruxelles-ul a transmis că nu exclude declanșarea unor proceduri de infringement dacă negocierile cu cele trei state membre nu vor avea un rezultat favorabil.

Disputa privind importurile agricole din Ucraina durează încă din 2023, după ce un val de cereale ucrainene fără taxe vamale a ajuns în statele aflate la granița cu Ucraina, provocând proteste masive ale fermierilor locali.

Agricultorii din Polonia, Ungaria și Slovacia au acuzat faptul că produsele agricole ucrainene, mai ieftine, au destabilizat piețele interne și au dus la scăderea prețurilor pentru producția locală, scrie TVP World.

Restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina provoacă tensiuni în UE

În încercarea de a calma situația, Comisia Europeană a introdus temporar măsuri comune la nivelul întregului bloc comunitar. Totuși, după expirarea acestora în septembrie 2023, Polonia, Ungaria și Slovacia au decis să reintroducă propriile restricții pentru importurile agricole din Ucraina.

Bruxelles-ul consideră însă că politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene, iar deciziile unilaterale ale statelor membre afectează funcționarea pieței unice europene.

Oficialii europeni au transmis că sunt în continuare deschiși dialogului, însă avertizează că măsurile naționale trebuie eliminate pentru a respecta legislația europeană.

Polonia continuă să limiteze importurile de grâu, porumb, rapiță, semințe de floarea-soarelui și anumite produse procesate provenite din Ucraina.

Guvernul de la Varșovia susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea fermierilor polonezi și pentru evitarea unor dezechilibre economice pe piața agricolă.

Importurile agricole din Ucraina rămân esențiale pentru economia ucraineană

Pentru Ucraina, accesul la piața europeană este crucial în contextul războiului declanșat de Rusia.

După blocajele repetate din Marea Neagră și dificultățile privind exporturile maritime, Kievul s-a bazat puternic pe rutele terestre prin Uniunea Europeană pentru exportul produselor agricole.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Unde să te adăpostești de fulgere? Care este cel mai sigur loc și cel mai periculos
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia