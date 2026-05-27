Comisia Europeană cere Poloniei, Ungariei și Slovaciei să ridice restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina

Bruxelles-ul a transmis că nu exclude declanșarea unor proceduri de infringement dacă negocierile cu cele trei state membre nu vor avea un rezultat favorabil.

Disputa privind importurile agricole din Ucraina durează încă din 2023, după ce un val de cereale ucrainene fără taxe vamale a ajuns în statele aflate la granița cu Ucraina, provocând proteste masive ale fermierilor locali.

Agricultorii din Polonia, Ungaria și Slovacia au acuzat faptul că produsele agricole ucrainene, mai ieftine, au destabilizat piețele interne și au dus la scăderea prețurilor pentru producția locală, scrie TVP World.

Restricțiile pentru importurile agricole din Ucraina provoacă tensiuni în UE

În încercarea de a calma situația, Comisia Europeană a introdus temporar măsuri comune la nivelul întregului bloc comunitar. Totuși, după expirarea acestora în septembrie 2023, Polonia, Ungaria și Slovacia au decis să reintroducă propriile restricții pentru importurile agricole din Ucraina.

Bruxelles-ul consideră însă că politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene, iar deciziile unilaterale ale statelor membre afectează funcționarea pieței unice europene.

Oficialii europeni au transmis că sunt în continuare deschiși dialogului, însă avertizează că măsurile naționale trebuie eliminate pentru a respecta legislația europeană.

Polonia continuă să limiteze importurile de grâu, porumb, rapiță, semințe de floarea-soarelui și anumite produse procesate provenite din Ucraina.

Guvernul de la Varșovia susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea fermierilor polonezi și pentru evitarea unor dezechilibre economice pe piața agricolă.

Importurile agricole din Ucraina rămân esențiale pentru economia ucraineană

Pentru Ucraina, accesul la piața europeană este crucial în contextul războiului declanșat de Rusia.

După blocajele repetate din Marea Neagră și dificultățile privind exporturile maritime, Kievul s-a bazat puternic pe rutele terestre prin Uniunea Europeană pentru exportul produselor agricole.