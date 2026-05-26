Șase filme sprijinite de UE au fost premiate la Cannes, inclusiv Fjörd, câștigătorul premiului Palme d’Or

Șase filme finanțate de Uniunea Europeană au primit premii la cea de a 79-a ediție a Festivalului de film de la Cannes, care s-a încheiat sâmbătă, 23 mai. Între ele este și câștigătorul premiului Palme d’Or, filmul lui Cristian Mungiu, Fjörd.
sursă foto: CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
26 mai 2026, 15:32, Cultură-Media
Fjörd, filmul regizat de Cristian Mungiu, care a primit sprijin din partea UE pentru dezvoltare, a fost marele câștigător, primind prestigiosul premiu Palme d’Or. Alte două filme sprijinite de programul MEDIA au primit premii importante în cadrul concursului oficial: Das Geträumte Abenteuer („Aventura visată”) de Valeska Grisebach, care a beneficiat de sprijin pentru co-dezvoltare, a primit Premiul juriului, iar Notre salut (titlul în engleză: „A Man of His Time” – „Un om al timpurilor sale”) de Emmanuel Marre a câștigat Premiul pentru cel mai bun scenariu.

Coward („Lașul”) de Lukas Dhont, sprijinit prin programul de distribuție a filmelor, a luat acasă premiul pentru cel mai bun actor, acordat celor doi actori principali ai săi, Emmanuel Macchia și Valentin Campagne.

În secțiunea „Un Certain Regard”, Elephants in the Fog („Elefanți în ceață”) de Abinash Bikram Shah – un proiect sprijinit de MEDIA 360° – a câștigat Premiul juriului, iar Siempre soy tu animal materno („Sunt întotdeauna animalul tău matern”) de Valentina Maurel a câștigat Premiul pentru cea mai bună actriță, acordat celor trei actrițe principale ale sale.

Mesajul transmis de Henna Virkkunen

„Felicitări tuturor producțiilor europene care s-au aflat în lumina reflectoarelor la ediția din acest an a Festivalului de film de la Cannes! Munca cineaștilor europeni scoate în evidență creativitatea, colaborarea și talentul. Sărbătorim aceste valori și sprijinim în permanență industriile creative ale Europei prin actualul program „Europa Creativă” – MEDIA și prin viitorul program AgoraEU””, a spus Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

19 filme finanțate, șapte premiate

Anul acesta, 19 filme finanțate de UE au fost nominalizate la Festivalul de film de la Cannes, șapte dintre ele concurând pentru Palme d’Or. Programul „Europa Creativă” – MEDIA a sprijinit aceste filme și distribuirea lor cu o sumă totală de 1,17 milioane EUR.

Programul MEDIA sprijină de 35 de ani conținutul audiovizual european, promovând diversitatea culturală a Europei și sporind competitivitatea industriei sale creative. Succesul programului MEDIA pregătește terenul pentru programul AgoraEU propus, care va continua să sprijine cineaștii și creatorii europeni și să contribuie la exprimarea diversității și a patrimoniului Europei.

