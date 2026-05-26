Metallica își îndeamnă fanii să doneze sânge și plasmă înaintea turneului din Marea Britanie

Trupa de muzică rock Metallica face un apel către fanii săi pentru donarea de sânge și plasmă, relatează Euronews.

Înainte de turneul din Marea Britanie, trupa a încheiat un parteneriat cu serviciile de donare de sânge.

Inițiativa, parte a organizației caritabile a trupei

Inițiativa este o extindere a activității depuse de organizația caritabilă All Within My Hands a trupei Metallica. Aceasta crește gradul de conștientizare cu privire la nevoia constantă de donare de sânge.

Sângele și plasma au un termen de valabilitate de doar 35 de zile. Așadar, sprijinul și conștientizarea continuă sunt vitale. Donațiile joacă un rol important în sprijinirea victimelor traumelor, a bolnavilor de cancer, a proaspetelor mame și a celor care trăiesc cu afecțiuni pe termen lung. Fiecare donație poate salva potențial până la trei vieți, mai arată sursa.

„Vrem să oferim ceva comunităților care ne primesc”

„Oriunde mergem în turneu, vrem să oferim ceva semnificativ comunităților care ne primesc”, a declarat un reprezentant al formației. „Am văzut în Statele Unite și Australia cum colaborarea cu serviciile de transfuzie de sânge poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a donării de sânge. Colaborarea duce și la sprijinirea pacienților și suntem încântați să aducem aceeași abordare în Regatul Unit”.

„În timp ce încheiem etapa europeană a turneului «M72 World Tour» în Regatul Unit, le cerem fanilor să facă un pas înainte și să facă parte din ceva mai mare decât spectacolul. A avea grijă unii de alții și a-i sprijini pe cei care se bazează zilnic pe sângele donat este un act simplu care poate face o diferență puternică”, mai precizează sursa.

Inițiativa formației duce la conectarea cu un public nou

Alan Prosser, purtătorul de cuvânt al Serviciului Galez de Sânge, a declarat că „acesta este un moment cu adevărat unic pentru donarea de sânge în Regatul Unit. Parteneriatul cu o trupă de talia Metallica la nivel global ne permite să ne conectăm cu un public nou și să punem în lumină nevoia continuă de sânge”.

„Așa cum muzica metal curge puternic prin venele fanilor Metallica, la fel curge și sângele care dă puterea de a salva până la trei vieți cu fiecare donație. Donația este întotdeauna voluntară și neremunerată în Regatul Unit. Fiecare persoană care alege să doneze face o diferență reală pentru pacienții și familiile aflate în nevoie. Suntem mândri să facem parte dintr-o colaborare care aduce oamenii împreună pentru a salva vieți”, a mai precizat Prosser.