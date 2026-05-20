O putere europeană relaxează sancțiunile asupra importurilor de petrol rusesc pentru a limita efectele creșterii prețurilor la combustibili. Acest lucru va permite importul de petrol rusesc din țări terțe, precum India și Turcia.
20 mai 2026, 14:40
Marea Britanie relaxează sancțiunile asupra importurilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor la combustibili, potrivit Al Jazeera. Derogarea le va permite britanicilor să importe țiței rusesc rafinat din țări terțe, precum India și Turcia.

Guvernul britanic a anunțat că a relaxat sancțiunile asupra importurilor de motorină și combustibil pentru avioane. Regula care a intrat în vigoare miercuri este pe „durată nedeterminată”, potrivit Departamentului pentru Afaceri și Comerț din Marea Britanie. Totuși, măsura va fi revizuită periodic.

De asemenea, guvernul britanic a emis o licență temporară care relaxează sancțiunile asupra gazelor naturale lichefiate provenite de la anumite uzine rusești.

Marea Britanie și alte țări occidentale au impus sancțiuni stricte după ce rușii au declanșat războiul din Ucraina, în 2022.

Decizia britanicilor apare în urma unei derogări de la sancțiunile SUA pentru transporturile de petrol rusesc aflate deja pe mare. Măsura a fost prelungită luni pentru a doua oară, în contextul în care războiul împotriva Iranului reduce aprovizionarea globală cu petrol. Uniunea Europeană a criticat marți prelungirea derogării acordate de SUA. Și opoziția britanică a criticat decizia guvernului Marii Britanii.

