SUA reînnoiesc derogarea de la sancțiunile petroliere rusești pentru o lună, după ce inițial anunțaseră contrariul

SUA au prelungit pentru o lună o derogare care permite transportul și vânzarea petrolului rusesc deja aflat pe mare, deși anterior anunțaseră că nu vor mai face această excepție.
SUA reînnoiesc derogarea de la sancțiunile petroliere rusești pentru o lună, după ce inițial anunțaseră contrariul
Nițu Maria
18 apr. 2026, 09:43, Știri externe

Statele Unite au decis să prelungească pentru o lună o derogare de la sancțiunile privind petrolul rusesc, la scurt timp după ce semnalaseră că nu vor mai face acest lucru.

Măsura permite în continuare tranzacțiile cu petrol rusesc aflat deja în transport maritim, notează Kyiv Independent.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis pe 17 aprilie o licență temporară prin Biroul pentru Controlul Activelor Străine, prin care a fost înlocuită o autorizație anterioară care expirase pe 11 aprilie.

Decizia vine la doar două zile după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, afirmase că administrația Trump nu va mai prelungi aceste excepții, inclusiv cea legată de petrolul rusesc și o altă derogare privind petrolul iranian.

„Acesta era petrolul care se afla pe apă înainte de 11 martie. Deci tot ce a fost folosit”, a declarat Scott Bessent la un briefing al Casei Albe pe 15 aprilie.

Noua licență este valabilă până pe 16 mai și va intra în vigoare cât de curând.

După introducerea inițială a derogării, Scott Bessent a descris inițiativa drept o „măsură pe termen scurt, strict adaptată”, aplicabilă „doar petrolului deja în tranzit”.

El a declarat că „nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor din energie din taxe percepute la punctul de extracție”.

În paralel, piețele energetice globale au fost influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, unde atacuri și reacții militare au dus la creșteri bruște ale prețurilor petrolului și gazelor.

Cu toate acestea, vineri, Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat, printr-o postare pe platforma X, că „trecerea pentru toate navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”.

Cele mai recente evoluții au adus beneficii economice masive Rusiei, care a profitat de prețurile ridicate la energie și de cererea crescută.

Fondul Monetar Internațional a revizuit recent în creștere estimările privind economia rusească, după ce a fost așteptată o creștere de 1,1% în 2026.

„Principalul factor care a dus la accelerarea creșterii economice a Rusiei în acest an provine din creșterea prețului petrolului și gazelor”, a declarat Alfred Kammer, directorul Departamentului European al FMI, în timpul unei conferințe de presă despre economia Europei, pe 17 aprilie.

Prețul țițeiului Brent a urcat în martie până la aproape 120 de dolari pe baril, ceea ce înseamnă niveluri similare cu cele din 2022. Ulterior, însă, a scăzut sub 90 de dolari pe baril pe 17 aprilie, pe fondul anunțului privind redeschiderea strâmtorii Ormuz.

