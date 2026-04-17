Ministrul iranian de externe: Trecerea prin strâmtoarea Ormuz rămâne „complet deschisă” până la sfârșitul armistițiului / Anunțul lui Donald Trump

Trump spune că se așteaptă la un acord de pace cu Iranul „în următoarea zi sau două”

Președintele Donald Trump a spus vineri că se așteaptă la un acord de pace cu Iranul în următoarele zile, ceea ce ar putea duce la o încheiere a războiului cu Iranul.

Într-un interviu acordat Bloomberg News, Trump a declarat că discuțiile de pace vor avea loc „probabil” în acest weekend.

„Majoritatea punctelor principale sunt finalizate. Va merge destul de repede”, a declarat el.

Și într-un interviu acordat Axios, Trump a spus că se așteaptă la un acord rapid.

„Iranienii vor să se întâlnească. Vor să facă o înțelegere. Cred că o întâlnire va avea loc probabil în weekend. Cred că vom ajunge la o înțelegere în următoarea zi sau două”, a spus el.

Ambasadorul Iranului la Islamabad, Reza Amiri Moghadam, a lăudat eforturile depuse de toate părțile pentru a „da o șansă diplomației”, având în vedere că Iranul a și deschis strâmtoarea Ormuz.

Iranul va închide Strâmtoarea dacă blocada navală americană continuă, relatează presa de stat

Dacă SUA continuă blocada navală, Iranul va considera acest lucru o încălcare a armistițiului și va închide Strâmtoarea Ormuz, a relatat vineri presa de stat iraniană Fars, citată de CNN.

Citând o „sursă bine informată, apropiată de Consiliul Suprem de Securitate Națională”, Fars a relatat că redeschiderea strâmtorii „depinde de implementarea anumitor condiții și de armistițiul din Liban”.

Sursa a declarat că navele comerciale care trec prin strâmtoarea Ormuz trebuie să navigheze pe ruta desemnată de Iran și să se coordoneze cu forțele iraniene.

Trump: Iranul „nu va mai închide niciodată Strâmtoarea Ormuz”

Iranul va menține Strâmtoarea Ormuz deschisă permanent, a afirmat președintele Donald Trump în ultima sa postare pe Truth Social.

„Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz. Nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!”, a mai scris președintele SUA.

Trump spune Israelului că „destul este destul” în privința Libanului

Donald Trump a postat comentariile sale despre NATO după o altă declarație pe platforma sa Truth Social, în care a declarat că Israelului i se „interzice” să bombardeze Libanul.

Donald Trump a spus că SUA vor „primi tot «praful» nuclear”, referindu-se la orice resturi provenite din atacurile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut.

„Niciun schimb de bani nu va avea loc în niciun fel”, a spus el.

„Acest acord nu este în niciun fel supus Libanului, dar SUA vor lucra, separat, cu Libanul și vor trata situația Hezboolah într-un mod adecvat.”

El a adăugat că, pe lângă faptul că SUA se ocupă de gruparea miliției Hezbollah, susținută de Iran, Israelul „nu va mai bombarda Libanul” și că „destul e de ajuns”.

Trump avertizează NATO să „STEA DEPARTE” și spune că Israelul va înceta să bombardeze Libanul

Președintele Donald Trump a atacat NATO în ultima sa postare pe Truth Social.

În ciuda faptului că premierul britanic, Keir Starmer și președintele Franței, Emmanuel Macron, au declarat că Marea Britanie și Franța vor conduce o misiune militară defensivă și neutră pentru a proteja navele, Trump a respins orice ofertă de ajutor din partea aliaților săi NATO.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un apel de la NATO în care ne întrebau dacă am avea nevoie de ajutor”, a scris președintele.

„LE-AM SPUS SĂ STAȚI DEPARTE, DECÂT ÎN CAZUL ÎN CARE DOAR VOR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL.”, a scris Trump.

„Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie!”

Țările europene NATO au respins în repetate rânduri apelul lui Trump ca alianța să ajute la deschiderea forțată a strâmtorii, pe care Iranul a închis-o după începerea atacului american.

Președintele a avertizat anterior că NATO se va confrunta cu un „viitor foarte rău” dacă nu reușesc să sprijine eforturile SUA.

Blocada navală va rămâne, spune Trump

Președintele Donald Trump a reacționat din nou, printr-o postare pe platforma Truth Social, la vestea redeschiderii strâmtorii Ormuz.

Acesta a transmis că blocada impusă de Statele Unite navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Teheranului privind redeschiderea strâmtorii pentru traficul maritim.

Președintele SUA a precizat că se așteaptă ca lucrurile să „avanseze foarte rapid”, întrucât „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere deplină, dar blocada navală va rămâne în vigoare și va avea efect doar în ceea ce privește Iranul, până când tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%!”

Donald Trump reacționează la anunțul redeschiderii strâmtorii Ormuz

În urma anunțului Iranului că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, președintele Donald Trump a publicat răspunsul său într-o postare scrisă cu majuscule pe aplicația sa, Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Știrea inițială

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat vineri, printr-o postare pe platforma X, că „trecerea pentru toate navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, conform The Guardian și Reuters.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Trecerea prin strâmtoare se va face pe ruta coordonată anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Iranului, în conformitate cu încetarea focului din Liban, a declarat Abbas Araghchi.

În ciuda unui armistițiu de două săptămâni dintre SUA și Iran, care expiră marți, Iranul nu a ridicat până acum blocada asupra căii navigabile.

Teheranul a declarat că nu va exista nicio înțelegere atâta timp cât Israelul atacă Libanul.

Un alt lucru important de menționat este că, totuși, Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă națiunilor care colaborează cu armata sa.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri pe scurt despre războiul din Iran, în timpul unui eveniment în Nevada.

„Voi spune că războiul din Iran merge foarte bine”, a declarat Donald Trump, adăugând că „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Casa Albă a transmis că discuțiile privind o posibilă a doua rundă de negocieri de pace sunt „în desfășurare”, însă nu a fost confirmată nicio dată sau locație.