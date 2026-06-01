Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei. Explozii și o coloană mare de fum, semnalate la Kiev

Primele explozii au fost auzite în capitala ucraineană, Kiev, în jurul orei locale 1:30, cu puțin timp înainte ca autoritățile să declare alertă aeriană.

O nouă serie de explozii puternice a fost semnalată în jurul orei 2:15, iar jurnaliști aflați la fața locului au relatat și întreruperi scurte ale alimentării cu energie electrică.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a anunțat că au avut loc explozii în oraș și că sistemele de apărare aeriană au fost activate.

În atacurile Rusiei asupra capitalei Ucrainei sunt utilizate rachete balistice, a declarat Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev.

Atacul era încă în desfășurare în primele ore ale dimineții.

Zelenski a anunțat recent că un atac masiv al Rusiei urmează

Locuitorii Kievului se pregătiseră de mai multe zile pentru posibilitatea unui nou bombardament masiv. Președintele Volodimir Zelenski avertizase încă din 29 mai, citând informații ale serviciilor ucrainene, că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev le-a cerut cetățenilor să respecte alertele aeriene și să rămână în adăposturi în cazul unui pericol.

„Nu există niciun motiv să credem că cineva de la Moscova își va veni în fire”, a spus Zelenski într-unul dintre mesajele sale adresate populației, insistând că ucrainenii trebuie să reacționeze la fiecare amenințare. În ajunul atacului din 2 iunie, el a reiterat că avertismentele serviciilor de informații rămân în vigoare și că un bombardament masiv „poate avea loc”, în timp ce apărarea antiaeriană ucraineană este pregătită „24/7”, în limita resurselor disponibile.

Avertismentele Kievului au venit după amenințări publice formulate de Moscova privind noi lovituri asupra capitalei ucrainene. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-ar fi transmis secretarului de stat american Marco Rubio că Rusia intenționează să lovească așa-numite „centre de decizie” din Ucraina și ar fi cerut Washingtonului să își evacueze ambasada de la Kiev. Ministerul rus de Externe a îndemnat, de asemenea, cetățenii străini, inclusiv diplomații, să părăsească orașul. Potrivit informațiilor disponibile, ambasadele străine nu și-au evacuat personalul în urma acestor amenințări.

Atacul de acum câteva zile a fost cel mai mare din ultimul an

Noul atac are loc la puțin peste o săptămână după unul dintre cele mai dure bombardamente asupra Kievului și regiunii înconjurătoare din ultimul an. Pe 24 mai, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și 600 de drone asupra Ucrainei, atac care a lovit inclusiv zona administrativă și culturală a capitalei. Au fost avariate clădiri guvernamentale și instituții importante, printre care sediul Cabinetului de Miniștri, Ministerul de Externe, Opera din Kiev, Casa Ucraineană, stadionul Dinamo Valeri Lobanovski și Muzeul Cernobîl.

Atacul din 24 mai s-a soldat cu patru morți și aproape 100 de răniți la nivel național, dintre care peste 80 în Kiev. Autoritățile ucrainene au anunțat atunci că Rusia a folosit și o rachetă balistică intermediară Oreshnik, un sistem prezentat de Moscova drept una dintre noile sale arme strategice.

Escaladarea bombardamentelor aeriene are loc într-un moment de impas diplomatic și de presiune tot mai mare asupra apărării antiaeriene ucrainene. Zelenski a avertizat recent că Ucraina se confruntă cu o lipsă tot mai gravă de sisteme de apărare aeriană, în special de capabilități antibalistice, și a cerut partenerilor occidentali să accelereze livrările promise.

Pe front, situația rămâne tensionată, în timp ce Rusia încearcă să mențină presiunea militară prin atacuri la distanță asupra orașelor ucrainene. În paralel, pierderile armatei ruse continuă să crească, iar evaluări occidentale recente indică un bilanț extrem de ridicat al soldaților ruși uciși de la începutul invaziei pe scară largă.

Atacul din noaptea de 2 iunie confirmă temerile Kievului că Rusia a intrat într-o nouă etapă de lovituri aeriene masive, menite să epuizeze apărarea antiaeriană, să intimideze populația civilă și să pună presiune asupra conducerii ucrainene.