SUA mențin ambasada deschisă la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului

„Nu există schimbări în operațiunile noastre, iar informațiile contrare sunt false”, a transmis Ambasada SUA din Ucraina într-un mesaj publicat pe platforma X.

Reprezentanții diplomatici americani au subliniat că Departamentul de Stat revizuiește constant măsurile de securitate pentru personalul din Kiev, scrie Politico.

Ministerul rus de Externe le-a cerut luni diplomaților și cetățenilor străini să părăsească „cât mai curând posibil” capitala Ucrainei, avertizând că aceștia ar putea fi afectați de atacurile cu rachete asupra orașului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat că „Kievul va deveni un loc foarte periculos”. Rubio a precizat că personalul diplomatic american a fost informat despre riscurile sporite de securitate, fără a confirma însă o eventuală evacuare.

Mai multe state europene au transmis, de asemenea, că își vor menține reprezentanțele diplomatice în capitala ucraineană. „Uniunea Europeană nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev”, a declarat ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová.

Tot marți, Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, Karen Malayan, cerând Kremlinului să „înceteze atacurile asupra civililor” și să înceapă „negocieri reale de pace, pornind de la un armistițiu complet și necondiționat”.

În weekend, Rusia a lansat peste 80 de rachete asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile s-au soldat cu cel puțin doi morți și 87 de răniți.