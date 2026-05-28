Prima pagină » Știri externe » SUA mențin ambasada deschisă la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului

SUA mențin ambasada deschisă la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului

Statele Unite au anunțat că ambasada lor din Ucraina va rămâne deschisă, în pofida avertismentelor lansate de Moscova, potrivit cărora diplomații străini care rămân la Kiev riscă să fie loviți de bombardamente.
SUA mențin ambasada deschisă la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
28 mai 2026, 16:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Nu există schimbări în operațiunile noastre, iar informațiile contrare sunt false”, a transmis Ambasada SUA din Ucraina într-un mesaj publicat pe platforma X.

Reprezentanții diplomatici americani au subliniat că Departamentul de Stat revizuiește constant măsurile de securitate pentru personalul din Kiev, scrie Politico.

Ministerul rus de Externe le-a cerut luni diplomaților și cetățenilor străini să părăsească „cât mai curând posibil” capitala Ucrainei, avertizând că aceștia ar putea fi afectați de atacurile cu rachete asupra orașului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat că „Kievul va deveni un loc foarte periculos”. Rubio a precizat că personalul diplomatic american a fost informat despre riscurile sporite de securitate, fără a confirma însă o eventuală evacuare.

Mai multe state europene au transmis, de asemenea, că își vor menține reprezentanțele diplomatice în capitala ucraineană. „Uniunea Europeană nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev”, a declarat ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová.

Tot marți, Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, Karen Malayan, cerând Kremlinului să „înceteze atacurile asupra civililor” și să înceapă „negocieri reale de pace, pornind de la un armistițiu complet și necondiționat”.

În weekend, Rusia a lansat peste 80 de rachete asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile s-au soldat cu cel puțin doi morți și 87 de răniți.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
Politico: Pentagonul pregătește un atac de amploare asupra Cubei de câteva luni
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia