Zelenski, discuții la Kiev cu lidera opoziției din Belarus în cadrul unui summit internațional cu 24 de țări

Nițu Maria
26 mai 2026, 17:40, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat întâlnirea sa cu liderul opoziției belaruse, Sviatlana Țihanouskaia, desfășurată marți, 26 mai, în cadrul celui de-al IV-lea Summit Internațional al Orașelor și Regiunilor organizat la Kiev, potrivit Kyiv Post.

Evenimentul a reunit reprezentanți din 24 de țări, în special state europene, inclusiv toți vecinii Ucrainei, precum Polonia, Slovacia, Ungaria, Moldova, România și Belarus.

„Pentru prima dată în formatul nostru, sunt reprezentanți din Belarus. Și recent, Lukașenko a spus că este timpul ca președinții Ucrainei și Belarusului să se întâlnească. A ieșit interesant: Lukașenko a spus asta, iar Svitlana Țihanouskaia a venit”, a spus Zelenski.

Sprijin pentru Belarus. Avertismentele privind Rusia

Liderul ucrainean a spus că participanții la summit sunt susținători ai populației din Belarus care dorește să se elibereze de influența Rusiei.

„Știm că Rusia încearcă acum să tragă Belarusul și mai adânc în acest război împotriva Ucrainei. Și apreciem fiecare manifestare de sprijin din partea belarușilor pentru o Ucraină liberă. Știm că va veni o zi în care statele noastre vor avea din nou relații de bună vecinătate bazate pe independența reală atât a Ucrainei, cât și a Belarusului față de Moscova”, a spus el.

„Ucraina nu a fost niciodată o amenințare pentru Belarus. Și suntem recunoscători acelor belaruși care sunt alături de Ucraina acum, când se decide soarta atât a independenței noastre, cât și a independenței fiecărui popor care se învecinează cu Rusia”, a adăugat el.

Președintele ucrainean a mai precizat că aceste subiecte au fost discutate cu Sviatlana Țihanouskaia și delegația sa în timpul vizitei la Kiev.

Într-un interviu acordat Euronews, aceasta a susținut că liderul belarus Aleksandr Lukașenko este complet dependent de Moscova.

„Va îndeplini toate ordinele lui Putin, dar face asta împotriva voinței poporului belarus”, a spus ea.

Declarațiile vin după informații privind o discuție telefonică între președintele francez Emmanuel Macron și Lukașenko, în care acesta din urmă ar fi fost avertizat privind implicarea Belarusului în război.

„Lukașenko servește interesele Rusiei, nu interesele poporului belarus. Este gata să ne trădeze suveranitatea, independența, doar pentru a rămâne la putere. Așa că vă rog să nu credeți că Lukașenko poate fi divizat”, a spus ea.

Cooperare politică și noi inițiative la Kiev

Pe 25 mai, Sviatlana Țihanouskaia a început prima sa vizită oficială la Kiev. În discuțiile cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha, părțile au convenit asupra unui nou cadru de cooperare între forțele democratice din Ucraina și Belarus.

Ministerul ucrainean de externe a anunțat și numirea unui ambasador itinerant, Iaroslav Chornohor, responsabil pentru relația cu opoziția belarusă.

„Din partea noastră, facem un pas înainte – un ambasador itinerant, Iaroslav Chornohor, a fost numit în cadrul structurii Ministerului Afacerilor Externe, în special pentru a stabili o cooperare eficientă cu forțele democratice din Belarus”, a declarat Sybiha.

„Este foarte important pentru noi ca Ucraina să vadă un viitor partener și vecin într-o Belarus liberă, mai degrabă decât o amenințare. Doar o Belarus liberă și democratică va deveni un factor de stabilitate și securitate în regiune, mai degrabă decât un instrument al politicii agresive a Kremlinului”, a spus Sviatlana Țihanouskaia.

