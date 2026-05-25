Surse. Macron avertizează Belarusul să nu se implice în războiul din Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat duminică pe liderul belarus Alexandr Lukașenko, aliatul Rusiei, să nu se implice în războiul Moscovei împotriva Ucrainei, a declarat o sursă apropiată lui Macron, citată de Kyiv Post.

Avertismentul a fost făcut în timpul primei convorbiri telefonice raportate între cei doi lideri de la primele zile ale invaziei Rusiei din februarie 2022, lansată parțial de pe teritoriul belarus.

Emmanuel Macron „a subliniat riscurile pentru Belarus de a se lăsa atrasă în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat sursa, care a făcut declarațiile acestea sub protecția anonimatului.

„De asemenea, l-a îndemnat pe Alexandr Lukașenko să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți relațiile dintre Belarus și Europa”, a adăugat sursa.

Un scurt comunicat de pe site-ul președinției belaruse spunea că „șefii de stat au discutat despre probleme regionale și despre relațiile Belarusului cu UE și în special cu Franța”.

Conversația a avut loc „la inițiativa părții franceze”, se adaugă în comunicatul respectiv.

La începutul lunii mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat trupelor să crească protecția la granița cu Belarus, în nord, spunând că Moscova pregătește o nouă ofensivă de acolo. Kremlinul a negat acest lucru.

Rusia și Belarus au organizat exerciții nucleare cu câteva zile în urmă, pe 18 mai, în timp ce Kievul, în tot acest timp, și-a intensificat atacuri cu drone asupra Rusiei.

Belarus, care se învecinează cu flancul estic al NATO, găzduiește cea mai bună rachetă cu capacitate nucleară a Rusiei, Oreshnik. Duminică, Rusia a folosit racheta balistică hipersonică pentru a treia oară în războiul împotriva Ucrainei.