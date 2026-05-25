Iranul temperează optimismul SUA: „Un acord nu este iminent”

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump și oficiali de la Washington au sugerat în ultimele zile că o înțelegere ar putea fi semnată curând.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că există progrese în discuții, dar că încă sunt multe probleme nerezolvate, potrivit The Guardian.

„Am ajuns la concluzii pe o mare parte dintre subiectele discutate, dar nimeni nu poate spune că semnarea unui acord este iminentă”, a afirmat oficialul iranian.

Teheranul acuză și existența unor mesaje contradictorii venite din partea administrației americane.

Iranul susține că presiunile politice interne din SUA și opoziția din Congres complică negocierile.

Baghaei a vorbit și despre influența Israel asupra discuțiilor, acuzând autoritățile israeliene că încearcă să blocheze orice înțelegere între Washington și Teheran.

Negocierile vizează inclusiv reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Iranul și Oman discută despre un nou mecanism pentru gestionarea traficului naval în zonă

Oficialii iranieni susțin că nu este vorba despre taxe pentru navele comerciale, ci despre servicii de navigație și protecție a mediului.

Mai multe state europene și din Golf privesc însă cu scepticism aceste explicații.

În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul încă speră la un acord.

Rubio a spus că administrația americană preferă o soluție diplomatică, dar a avertizat că SUA au și alte opțiuni dacă negocierile eșuează.

Donald Trump a transmis la rândul său că acordul trebuie să fie „important și solid”, altfel nu va exista nicio înțelegere.

Unul dintre principalele puncte de dispută rămâne programul nuclear iranian.

Washingtonul cere reducerea stocurilor de uraniu îmbogățit deținute de Iran, în timp ce Teheranul refuză transferul acestora către alte state.

Iranul a sugerat anterior că ar putea limita temporar creșterea stocurilor de uraniu îmbogățit, însă nu acceptă condițiile propuse de SUA pe termen lung.

Discuțiile includ și posibilitatea deblocării unor active iraniene de aproximativ 12 miliarde de dolari, blocate în Qatar.

Subiectul este sensibil pentru Donald Trump, care a criticat în trecut acordul nuclear negociat de administrația Barack Obama în 2015.

Actualele negocieri au loc după luni de tensiuni și confruntări militare în Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a afectat piețele energetice și comerțul internațional, iar diplomații încearcă acum să evite o nouă escaladare în regiune.