Prima pagină » Știri externe » Iranul interzice scoaterea din țară a uraniului îmbogățit. Decizia complică negocierile cu SUA

Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Mojtaba Khamenei, a emis o directivă prin care interzice scoaterea din țară a stocurilor de uraniu îmbogățit aproape de nivel militar, într-o decizie care tensionează și mai mult negocierile cu Statele Unite pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.
Mojtaba Khamenei, liderul Iranului/Mediafax Foto/Abacapress Hepta.jpg
Maria Miron
21 mai 2026, 22:47
Potrivit Reuters, care citează două surse iraniene de rang înalt, ordinul întărește poziția Teheranului față de una dintre principalele cereri formulate de Washington în cadrul discuțiilor de pace. Liderii iranieni consideră că transferul uraniului în afara țării ar face Iranul vulnerabil în fața unor noi atacuri americane sau israeliene.

Trump: Vom lua uraniul, chiar dacă nu avem nevoie de el

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite nu vor permite Iranului să păstreze stocurile de uraniu puternic îmbogățit.

„Îl vom lua. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să-l aibă”, a spus Trump la Casa Albă.

Iran: Programul nuclear are doar utilizări civile

Oficiali israelieni au declarat pentru sursa citată că Trump le-a transmis că orice eventual acord cu Teheranul trebuie să includă eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit din Iran.

Israelul, Statele Unite și alte state occidentale acuză de mulți ani Iranul că ar urmări obținerea armei nucleare prin îmbogățirea uraniului la 60%, un nivel apropiat de pragul necesar producerii unei arme atomice. Iranul respinge însă acuzațiile și susține că programul său nuclear are strict scopuri civile.

Netanyahu: Conflictul nu se încheie dacă Iranul păstrează uraniul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu insistă că țara sa nu consideră încheiat conflictul atât timp cât Iranul păstrează uraniul îmbogățit, continuă sprijinul pentru grupările aliate din regiune și își dezvoltă programul de rachete balistice.

Între Iran și alianța SUA-Israel este în vigoare un armistițiu fragil, încheiat după atacurile lansate asupra instalațiilor nucleare iraniene pe 28 februarie 2026. Negocierile pentru un acord de pace și pentru limitarea programului nuclear iranian rămân însă dificile din cauza neîncrederii reciproce și a tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Nu se știe cât uraniu a rămas intact

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul deținea aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% înaintea atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene din vara anului 2025. AIEA nu știe încă exact cât din acest stoc a rămas intact după bombardamente.

