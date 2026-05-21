Prima pagină » Știri externe » „Nu mi-au plăcut anumite aspecte”. Trump explică de ce a blocat un ordin privind AI

„Nu mi-au plăcut anumite aspecte”. Trump explică de ce a blocat un ordin privind AI

Președintele Donald Trump a amânat semnarea unui ordin executiv privind inteligența artificială, deoarece nu a fost mulțumit de text.
„Nu mi-au plăcut anumite aspecte”. Trump explică de ce a blocat un ordin privind AI
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
21 mai 2026, 21:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a declarat, joi, că a amânat în ultimul moment semnarea unui ordin executiv privind inteligența artificială, relatează AFP.

Semnarea trebuia să aibă loc în aceeași zi, însă liderul de la Casa Albă a precizat că textul riscă să împiedice concurența cu China.

„L-am amânat pentru că nu mi-au plăcut anumite aspecte”, a declarat Trump. 

Trump declară că SUA e înaintea Chinei

„Suntem înaintea Chinei, suntem înaintea tuturor celorlalți și nu vreau să fac nimic care ar putea pune în pericol acest avans”, a explicat el. „Chiar am crezut că ar putea fi un obstacol și vreau să mă asigur că nu este așa”.

Ordinul a mai fost amânat de mai multe ori în trecut. Acesta ar fi impus ca cele mai avansate modele de inteligență artificială să fie supuse unei revizuiri guvernamentale de 90 de zile înainte de a fi lansate publicului.

O schimbare majoră pentru administrația Trump

Această legislație ar marca o schimbare majoră pentru administrația Trump. Aceasta a fost până acum ostilă oricărei reglementări a inteligenței artificiale, potrivit aceleiași surse.

Washingtonul este acum îngrijorat de capacitatea celor mai recente modele. Acestea pot exploata vulnerabilitățile de securitate cibernetică cu o viteză fără precedent, deschizând calea pentru atacuri împotriva infrastructurii critice.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia