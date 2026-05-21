„Nu mi-au plăcut anumite aspecte”. Trump explică de ce a blocat un ordin privind AI

Donald Trump a declarat, joi, că a amânat în ultimul moment semnarea unui ordin executiv privind inteligența artificială, relatează AFP.

Semnarea trebuia să aibă loc în aceeași zi, însă liderul de la Casa Albă a precizat că textul riscă să împiedice concurența cu China.

„L-am amânat pentru că nu mi-au plăcut anumite aspecte”, a declarat Trump.

Trump declară că SUA e înaintea Chinei

„Suntem înaintea Chinei, suntem înaintea tuturor celorlalți și nu vreau să fac nimic care ar putea pune în pericol acest avans”, a explicat el. „Chiar am crezut că ar putea fi un obstacol și vreau să mă asigur că nu este așa”.

Ordinul a mai fost amânat de mai multe ori în trecut. Acesta ar fi impus ca cele mai avansate modele de inteligență artificială să fie supuse unei revizuiri guvernamentale de 90 de zile înainte de a fi lansate publicului.

O schimbare majoră pentru administrația Trump

Această legislație ar marca o schimbare majoră pentru administrația Trump. Aceasta a fost până acum ostilă oricărei reglementări a inteligenței artificiale, potrivit aceleiași surse.

Washingtonul este acum îngrijorat de capacitatea celor mai recente modele. Acestea pot exploata vulnerabilitățile de securitate cibernetică cu o viteză fără precedent, deschizând calea pentru atacuri împotriva infrastructurii critice.