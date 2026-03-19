MAGA începe să se fractureze: războiul cu Iranul fisurează coaliția lui Donald Trump chiar înaintea alegerilor

Deși există speculații că alegătorii MAGA ar putea abandona Partidul Republican înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, sondajele indică faptul că nucleul dur al susținătorilor lui Trump rămâne fidel, inclusiv în privința războiului. Problema apare însă în afara acestui nucleu, în coaliția mai largă formată din grupuri eterogene – de la democrați dezamăgiți la influenceri din zona online – care au contribuit decisiv la revenirea lui Trump la Casa Albă, potrivit Politico.

Războiul din Iran divizează dreapta

Operațiunile militare din Iran au declanșat reacții critice chiar în interiorul dreptei americane. Voci influente precum Tucker Carlson, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori conservatori din SUA, sau Megyn Kelly, fostă prezentatoare la Fox News și realizatoare de podcast politic, contestă deschis intervenția, iar reacțiile nu se opresc aici.

Stewart Rhodes, fondatorul grupării Oath Keepers, a anunțat că nu mai susține mișcarea MAGA, invocând opoziția față de război. Organizația paramilitară de extremă dreapta din SUA este cunoscută pentru mobilizarea susținătorilor în acțiuni violente și pentru implicarea în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. În același timp, Joe Rogan a afirmat că mulți susținători ai lui Trump se simt „trădați”, acesta fiind unul dintre cei mai influenți realizatori de podcast din SUA, cu o audiență majoritar tânără și apropiată de zona conservatoare.

Datele din sondaje confirmă fisurile: peste 90% dintre republicanii MAGA susțin războiul, însă sprijinul scade semnificativ în rândul republicanilor non-MAGA și al independenților. În plus, creșterea prețurilor la energie riscă să transforme conflictul într-o vulnerabilitate electorală.

Dispute pe relația cu Israelul

Conflictul a reaprins o dezbatere sensibilă în interiorul dreptei americane privind relația dintre SUA și Israel, dar și limitele criticilor la adresa statului evreu. În practică, discuția vizează linia fină dintre critica legitimă a politicilor guvernului israelian – de exemplu, deciziile militare sau strategia regională – și discursul care alunecă spre teorii conspiraționiste sau stereotipuri antisemite despre influența Israelului sau a lobby-ului pro-Israel în politica americană.

O parte dintre conservatori susțin că Washingtonul a fost împins în război de presiuni externe, mai exact de influența Israelului și a organizațiilor pro-Israel din SUA, despre care spun că ar avea un rol major în modelarea deciziilor de politică externă ale administrației americane.

Figuri controversate precum Nick Fuentes, un comentator de extremă dreapta cunoscut pentru pozițiile sale radicale, sau Candace Owens, o comentatoare conservatoare cu o largă audiență, care a criticat frecvent politica Israelului, câștigă vizibilitate. Creșterea influenței acestor voci amplifică tensiunile interne din tabăra republicană și complică echilibrul dintre susținerea tradițională pentru Israel și noile curente din interiorul mișcării conservatoare.

Imigrația, un nou front de conflict

Politica dură privind imigrația a devenit, la rândul ei, o sursă de diviziune. După incidentul grav din Minneapolis, în care agenți federali au împușcat mortal doi cetățeni americani, administrația a fost nevoită să își ajusteze abordarea și să schimbe conducerea Departamentului pentru Securitate Internă.

Această recalibrare a provocat nemulțumiri în rândul taberei dure anti-imigrație, iar lideri din mediul de afaceri și o parte a republicanilor avertizează asupra impactului economic și electoral al măsurilor prea agresive.

Scandalul Epstein

Nemulțumirile legate de modul în care administrația lui Donald Trump gestionează documentele din cazul Epstein continuă să alimenteze tensiuni în interiorul Partidului Republican. O parte dintre susținători acuză autoritățile că nu și-au respectat promisiunea de a publica rapid toate informațiile legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein, caz care a generat ani la rând controverse în SUA.

Subiectul a ajuns și în Congres, unde James Comer, președintele comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanților, a cerut audierea procurorului general responsabil de aplicarea legii la nivel federal. Inclusiv parlamentari republicani s-au alăturat opoziției pentru a cere mai multă transparență.

Scandalul începe să aibă impact și în interiorul partidului, influențând competițiile electorale interne. În unele state, candidații republicani folosesc tema Epstein împotriva rivalilor din partid, ceea ce arată că subiectul nu este doar unul juridic, ci și o problemă politică sensibilă, care adânceaște diviziunile din coaliția lui Trump.

Vaccinurile rup alianța cu MAHA

Și parteneriatul dintre MAGA și mișcarea „Make America Healthy Again”, asociată cu Robert F. Kennedy Jr., traversează o perioadă dificilă. Decizii recente privind politica sanitară și poziționarea față de vaccinuri au nemulțumit o parte dintre susținători, deschizând o nouă linie de conflict.

Concret, o parte dintre susținătorii MAHA sunt nemulțumiți că administrația nu a mers mai departe cu măsuri dure împotriva vaccinurilor și a unor substanțe chimice din agricultură, teme centrale pentru această mișcare, iar aceste diferențe de poziție au început să creeze tensiuni în interiorul coaliției lui Trump.

Dispute privind inteligența artificială

În interiorul Partidului Republican au apărut și divergențe privind inteligența artificială. În timp ce administrația Donald Trump promovează o abordare favorabilă industriei, lideri precum Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, sau Josh Hawley, senator republican cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare, avertizează asupra riscurilor pentru piața muncii și societate.

Temerile vizează în special pierderea locurilor de muncă și impactul asupra economiei, dar și influența tot mai mare a marilor companii tehnologice, ceea ce începe să creeze o nouă linie de divizare în interiorul taberei republicane.

Nemulțumiri în rândul electoratului feminin

Tot mai multe femei tinere care au susținut MAGA în ultimii ani se îndepărtează de mișcare, invocând creșterea discursului sexist. Tendința riscă să afecteze sprijinul electoral al lui Donald Trump într-un segment esențial.

Nemulțumirile sunt legate atât de tonul tot mai dur din spațiul conservator, cât și de teme precum dreptul la avort sau accesul la fertilizare in vitro, unde o parte dintre republicani susțin restricții sau chiar interdicții, poziții care riscă să îndepărteze o parte importantă a electoratului feminin.

Identitatea americană

În fundalul acestor tensiuni se află o dispută fundamentală despre identitatea americană. De la viziuni radicale promovate de figuri precum Nick Fuentes până la abordări mai moderate, conflictul ideologic riscă să redefinească direcția Partidului Republican.

Fostul candidat republican Vivek Ramaswamy avertizează că o alunecare spre naționalism identitar ar putea avea consecințe electorale majore.

În ansamblu, nu baza dură MAGA pare în pericol, ci coaliția extinsă care l-a readus pe Trump la putere — iar pe măsură ce alegerile din 2026 se apropie, aceste fisuri devin tot mai greu de ignorat.