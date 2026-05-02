Prima pagină » Știri externe » „ Nu au plătit un preț suficient de mare”. Trump analizează noua propunere a Iranului de a pune capăt războiului

„ Nu au plătit un preț suficient de mare”. Trump analizează noua propunere a Iranului de a pune capăt războiului

Donald Trump a declarat că analizează noua propunere iraniană de a pune capăt războiului, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea ca aceasta să conducă la un acord.
„ Nu au plătit un preț suficient de mare”. Trump analizează noua propunere a Iranului de a pune capăt războiului
Foto: Mediafax/hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mai 2026, 02:45, Știri externe

„Vă voi informa mai târziu despre asta”, a spus el înainte de a urca la bordul avionului Air Force One, adăugând că „îmi vor prezenta textul chiar acum”, potrivit AP.

La scurt timp după ce a vorbit cu reporterii, Trump a postat pe rețelele de socializare despre noua propunere, spunând că „nu-și poate imagina că ar fi acceptabilă, având în vedere că încă nu au plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”.

Două agenții de știri iraniene semi-oficiale, Tasnim și Fars, considerate a fi apropiate de Garda Revoluționară paramilitară a Iranului, au transmis că Iranul a trimis o propunere în 14 puncte prin intermediul Pakistanului, ca răspuns la o propunere americană în nouă puncte.

Pakistanul a găzduit negocierile anterioare dintre Iran și Statele Unite.

Trump a respins o propunere iraniană anterioară în această săptămână. Cu toate acestea, discuțiile au continuat, iar armistițiul de trei săptămâni pare să se mențină.

Președintele SUA a lansat, de asemenea, un nou plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, la gura Golfului Persic, pe unde trece de obicei aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor