Suspectul în cazul atacului armat de la Cina Corespondenților solicită încetarea măsurilor de prevenire a sinuciderii

Avocații bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în cadrul unei gale, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, au solicitat sâmbătă unui judecător să ridice măsurile de prevenire a sinuciderii aplicate acestuia pe durata detenției sale la Washington.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mai 2026, 01:40, Știri externe

Cole Tomas Allen ar fi forțat un punct de control de securitate și ar fi tras cu o pușcă în fața clădirii unde se desfășura Cina Corespondenților de la Casa Albă, pe 25 aprilie, potrivit Reuters.

Când a fost încarcerat inițial în data de 27 aprilie, lui Allen i s-a alocat o „celulă de siguranță”, descrisă ca o cameră capitonată cu proceduri de izolare 24 de ore din 24 și cu obligația de a purta „o vestă asemănătoare unei cămăși de forță”, potrivit unei cereri depuse de avocații săi la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia.

Ulterior, el a fost retrogradat la „măsuri de prevenire a sinuciderii”, ceea ce înseamnă că Allen nu putea încă să dea telefoane, să primească vizite de la nimeni în afară de echipa sa juridică sau să petreacă timp în afara celulei, cu excepția vizitelor juridice sau a dușurilor, sub escortă, se menționează în document.

Vineri, o asistentă medicală a recomandat încetarea acestor măsuri, dar ele au rămas în vigoare până la vizita unuia dintre avocații săi din oficiu din acea zi, se menționează în document.

Statutul lui Allen „echivalează cu o pedeapsă” și îi neagă accesul la resurse precum utilizarea unei tablete din închisoare, „ceea ce i-ar permite să comunice cu cei dragi din afara închisorii”, se menționează în document.

Allen este acuzat de tentativă de asasinat, folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente și transportul ilegal de arme și muniție peste granițele statului. El nu și-a prezentat încă pledoaria.

