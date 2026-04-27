Casa Albă va revizui securitatea lui Trump după incidentul de la Cina Corespondenților

Trump și-a exprimat sprijinul față de Serviciul Secret, care a ajuns în centrul atenției după ce un suspect înarmat, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a reușit să se apropie de sala de bal în care se aflau peste 2.000 de persoane, printre care Trump și membri ai cabinetului.

Ofițerii l-au imobilizat pe Allen, dar nu înainte ca un agent federal să fie rănit în timpul unui scurt schimb de focuri.

Președintele SUA este așteptat să participe la mai multe evenimente de mare anvergură în acest an, inclusiv la Cupa Mondială și la evenimentele organizate cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, în iulie.

Într-o declarație transmisă BBC, un înalt oficial al Casei Albe a afirmat că președintele Trump „consideră personal că ei [Serviciul Secret] au făcut o treabă excelentă” neutralizând suspectul și escortându-l pe acesta și echipa sa în siguranță. Agentul purta o vestă antiglonț și se așteaptă să se recupereze complet.

Protocolul și practicile, discutate

În ciuda acestei încrederi, oficialul a adăugat că șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, va organiza o întâlnire la începutul acestei săptămâni cu personalul operațional și reprezentanții Serviciului Secret și ai Departamentului Securității Interne pentru a „discuta protocolul și practicile” pentru evenimentele majore la care participă președintele.

„În cadrul întâlnirii se vor discuta procesele și procedurile care au funcționat pentru a opri tentativa de sâmbătă, explorându-se în același timp opțiuni suplimentare pentru a se asigura că toate componentele relevante fac tot posibilul pentru a asigura securitatea numeroaselor evenimente majore planificate pentru președintele Trump în lunile următoare”, a adăugat oficialul.

Vorbind luni cu reporterii la Casa Albă, secretara de presă Karoline Leavitt a apărat, de asemenea, acțiunile Serviciului Secret, spunând că „și-au făcut treaba” împiedicând suspectul să intre în sala de bal și escortându-l pe Trump și pe alți oficiali în siguranță.

Ea a adăugat însă că sunt posibile modificări ale procedurilor de securitate. Orice modificări nu vor fi făcute publice, pentru a evita ca potențialii atacatori să afle care sunt acestea și să găsească modalități de a le ocoli.

Leavitt a spus că participarea președintelui la evenimente va fi analizată, dar că acesta nu dorește ca actele de violență să „schimbe modul nostru de viață american”.

Separat, senatorul din Iowa, Chuck Grassley, a declarat că intenționează să organizeze o ședință cu conducerea Serviciului Secret pentru a discuta incidentul și protocoalele de securitate.

Serviciul Secret al SUA este responsabil de protejarea președintelui, a vicepreședintelui și a șefilor de stat străini, precum și de evenimentele de mare anvergură considerate riscuri pentru securitatea națională.